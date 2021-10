Ängste bekämpfen // Spruch des Tages 12.10.2021

Heute ist Tag der Ängste

Heute, am 12. Oktober, ist Tag der Ängste. Wieso sollten wir dann nicht diesen Tag nutzen, um uns diesen zu stellen? Der Erfolgscoach, Autor und Verleger Dantse Dantse zeigt dir in seinem Ratgeber „Dinge passieren nicht einfach so …„, dass viele negativen Ereignisse in unserem Leben keine Schicksalssache sind. Außerdem zeigt er dir, wie du alle Dinge zu deinem Vorteil verwandelst.



Mithilfe dieses Buches kannst du lernen das Gute in Dingen zu erkennen. So siehst du immer eine Welt von Möglichkeiten und Chancen. Ein glückliches Leben ohne Sorge und Angst motiviert uns nicht nur, unser Leben positiv zu verändern, sondern ist auch Gottes Wunsch für uns.

Der Autor und Verleger Dantse Dantse berichtet von seinen Erlebnissen

Schwere Krankheiten und andere Schicksalsschläge werden von den betroffenen oft als „Unglück“ verstanden, als den grausamen Lauf einer willkürlichen Welt. Diese Haltung erfüllt uns mit ständiger Angst vor der ungewissen Zukunft und Schmerz und Leid, wenn schlimme Dinge passiert sind.

Um diese Angst und dieses Leid ablegen zu können, müssen wir verstehen, dass nichts zufällig geschieht, sondern alles immer nur zu unserem Glück beiträgt und dass wir von unsichtbaren Schutzmächten auf einen glücklichen Lebenspfad gelenkt werden, wenn wir ihre Zeichen sehen und ihnen folgen. Der Autor hat diese Mächte am eigenen Leib erfahren und berichtet in diesem Buch von Erlebnissen, in denen diese ihn vor Unheil gerettet haben. Auch die Erlebnisse vieler seiner Verwandten, Freunde, Bekannten, Coaching Kunden und sogar Berühmtheiten, bestätigen seine Theorie, dass alles was uns widerfährt zu unserem Glück beiträgt.

Ängste verlieren ihre Wirkung

Ängste, Unsicherheiten, Druck und negative Gedanken, die wir uns selbst oder andere uns machen. Mobbing, Rassismus, Ausgrenzung, Scheitern, Niederlage und Versagen sind machtlos und wirkungslos. Sie verlieren sofort ihre zerstörerische Energie, sobald wir sie als Chancen und Weg zur Heilung betrachten.

„Jedes Mal, wenn du unsicher bist, wenn du zweifelst, wenn dir etwas Angst und Sorge macht, jedes Mal, wenn etwas schmerzhaftes passiert, wenn du krank bist, wenn du gemobbt wirst, wenn ein ‚Unglück‘ passiert, wenn du eine „Niederlage“ erleidest, wenn du scheiterst und versagst oder wenn du einsam bist, sage dir einfach das magische Erfolgs-Gesetz aus diesem Buch auf und du wirst sehen, was mit dir passiert.“ Dantse Dantse.

Möchtest du noch mehr erfahren?

Dann liest du am besten das Buch „Dinge passieren nicht einfach so…“ von Dantse Dantse.



Über den Autor

