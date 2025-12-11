AddSecure erreicht ISO-Zertifizierung in in sämtlichen Geschäftsbereichen

ISO-Zertifizierungen sind international anerkannte Standards, die das Engagement von AddSecure für die Bereitstellung hochwertiger, sicherer und nachhaltiger Lösungen belegen. Diese Zertifizierungen stärken das Vertrauen von Kunden, Partnern und weiteren Interessengruppen und unterstützen zugleich die strategischen Ziele und Wachstumsambitionen des Unternehmens.

„Das Erreichen der unternehmensweiten ISO-Zertifizierung stellt einen wichtigen Meilenstein für AddSecure dar. Sie spiegelt unser Engagement für Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen und Märkten wider. Dieser Meilenstein wäre ohne die harte Arbeit und Zusammenarbeit unserer Teams nicht möglich gewesen“, erklärte Krister Tånneryd, COO, AddSecure.

Kontinuierliche ISO-Initiativen

AddSecure hat seit seiner Gründung im Jahr 2015 24 Unternehmen übernommen und konzentriert sich weiterhin auf die Expansion. Die vollständige ISO-Zertifizierung der gesamten Unternehmensgruppe ist eine zentrale strategische Priorität. Diese Initiativen werden fortgesetzt, während AddSecure weitere Unternehmen erwirbt und in die Unternehmensgruppe integriert.

Darüber hinaus wird AddSecure im Jahr 2026 Re-Zertifizierungsaudits durchlaufen, um die fortwährende Einhaltung und kontinuierliche Verbesserung aller drei Standards sicherzustellen.

ISO 27001 (Informationssicherheitsmanagement): Diese Zertifizierung bestätigt, dass AddSecure robuste Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Daten implementiert hat und festigt somit die Position des Unternehmens als vertrauenswürdiger Anbieter sicherer Plattformen für kritische Kommunikation und IoT-Lösungen.

ISO 14001 (Umweltmanagement): Diese Zertifizierung belegt die Fähigkeit von AddSecure, Umweltauswirkungen zu steuern, gesetzliche Vorgaben einzuhalten und nachhaltige IoT-Lösungen anzubieten.

ISO 9001 (Qualitätsmanagementsystem): Diese Zertifizierung bestätigt das AddSecure eine effektive Qualitätssicherung bei den eigenen Produkten, wodurch diese den Anforderungen der Kunden entsprechen und deren Zufriedenheit fördern. Quelle: AddSecure