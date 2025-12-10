Leadership-Ratgeber: Effiziente Meetings für Führungskräfte – mit KI, Achtsamkeit und Sketchnotes

Bonn – Wie Führungskräfte ihre Meetings gestalten, entscheidet maßgeblich über Motivation, Produktivität und Teamzusammenhalt. In ihrem kompakten Ratgeber beschreiben Tanja und Paula Föhr über 30 praxiserprobte Methoden in starker Visualisierung. Ergänzt durch den Einsatz von KI-Hacks und Sketchnotes gelangen Führungskräfte mit ihren Teams zu klaren Ergebnissen und Entscheidungen, motivieren ihre Mitarbeitenden und stärken deren Resilienz. Der Band ist Teil der Reihe „Leadership kompakt & visuell“ im Bonner Fachverlag managerSeminare.

Ein typisches Beispiel: Das erste Thema im Zoom-Call am Montagmorgen sind Lieferverzögerungen, die Verkaufszahlen sind nicht optimal. Nach gegenseitigen Schuldzuweisungen endet die Sitzung ohne Perspektiven. Achtsame Führung und passende Methoden dagegen nehmen Gemeinsamkeiten und Stärken im Team in den Fokus. Die Lieferverzögerung wird zur gemeinsamen Aufgabe, ein Maßnahmenplan zeitnah erstellt.

Meetings sind das Betriebssystem der Zusammenarbeit, doch damit sie richtig laufen, müssen Zweck, Rollen und Abläufe klar definiert sein. Auf dem Weg dorthin stellen die Autorinnen Schlüsselfragen wie „Purpose & Rollen – wer macht was warum?“, „Decision Rights – wer ist für was verantwortlich?“, „Working Agreements – wie wollen wir miteinander arbeiten?“ und „Definition of Done – wann sind Aufgaben erfüllt und auf welche Weise?“. Der Ratgeber funktioniert als persönlicher Werkzeugkasten, mit Tools und Tipps zur Auswahl, inklusive praktischer Hinweise, wie KI bei der Vor- und Nachbereitung von Meetings unterstützen kann.

Ein paar Beispiele aus den Methoden:

Ein Kanban-Board als gemeinsame Basis stellt Aufgaben und Prozesse übersichtlich dar. KI kann digitale Boards effizient auswerten, Engpässe, Prioritäten oder Muster sichtbar machen und gezielte Verbesserungen direkt ableiten. In Kreativitätsmeetings lädt das „Goofy-Rad für ‚verrückte‘ Perspektiven“ Teams dazu ein, eingefahrene Denkmuster zu verlassen und Herausforderungen aus ungewohnten Perspektiven zu betrachten. Mit ChatGPT oder Copilot lassen sich spielerisch verschiedene „verrückte“ Perspektiven generieren. Aus dem Kapitel „Teamentwicklung: Meeting als gemeinsame Expedition“: Mit „Problemlösung durch Simulation“ testen Teams reale Situationen im sicheren Rahmen aus, gewinnen neue Handlungsoptionen und bauen Sicherheit für den Ernstfall auf. Mit dem „Ideen-Canvas“ können Einfälle strukturiert auf Nutzen, Aufwand und Umsetzbarkeit geprüft und daraus klare nächste Schritte abgeleitet werden. Die Zukunft der Meetings ist visuell – das Kapitel „Next Level: Meetings nachhaltig verändern“ beschäftigt sich unter anderem mit der Nutzung von Bildern als Wissensspeicher, den Sketchnotes. Leser:innen lernen, wie sie klassische Probleme mit Sketchnotes lösen. Anhand einer Kurzanleitung mit Beispielen und KI-Hacks kreieren sie schnell selbst kleine Icons und nutzen sie als Eyecatcher im Meeting, egal ob vorbereitet oder live. Weitere Gestaltungsbeispiele zu vielen Tools finden sich in den Online-Ressourcen zum Buch.

Begleitend zu den Inhalten stehen digitale Arbeitshilfen zum Download zur Verfügung, die bei der bei der Gestaltung und Durchführung der Meetings unmittelbar unterstützen, z.B. Arbeitsposter, Worksheets, Vorlagen, Checklisten und eine Literaturliste.

Nähere Informationen zu diesem Buch und eine Leseprobe:

https://www.managerseminare.de/tb/tb-12340

Download der Presseinformation unter:

https://www.managerseminare.de/presse/pi-12340.doc

Download der hochauflösenden Buchcover-Datei:

https://www.managerseminare.de/presse/tb-12340.jpg

Tanja Föhr, Paula Föhr: Effiziente Meetings für Führungskräfte – mit KI, Achtsamkeit und Sketchnotes. Praxisleitfaden für bessere Moderation und klare Entscheidungen. managerSeminare, Bonn 2026, 168 S. + Online-Ressourcen, kt., ISBN 978-3-949611-44-5 24,90 Euro oder als ebook in den Formaten PDF und ePUB 22,99 Euro.

