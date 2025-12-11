ADLON launcht „Leadership Awareness“ – neues Serviceangebot für NIS-2 Compliance

Führungskräftetraining und realistische Krisensimulationen unterstützen Unternehmen bei der Umsetzung der NIS-2-Anforderungen

Ravensburg, Dezember 2025 – Mit dem Inkrafttreten des NIS2-Umsetzungsgesetzes am 6. Dezember 2025 steigt der Druck auf Unternehmen, ihre Sicherheits- und Compliance-Strukturen zu stärken. ADLON reagiert darauf mit dem neuen Service „NIS-2-Leadership Awareness“. Das Angebot befähigt Geschäftsführung und Schlüsselrollen, bei Sicherheitsvorfällen schnell, koordiniert und regelkonform zu handeln.

NIS-2: Klare Verantwortlichkeiten für Entscheider

Die NIS2-Richtlinie verpflichtet Unternehmen zu höheren Sicherheitsstandards und klaren Verantwortlichkeiten im Management. Verstöße können zu erheblichen Bußgeldern und Reputationsschäden führen. „Mit NIS2 wird Informationssicherheit zur Chefsache“, erklärt Sven Hillebrecht, Geschäftsführer und Security-Experte bei ADLON. „Unser Service macht Führungskräfte handlungsfähig. Nicht nur auf dem Papier, sondern in der Praxis.“

Strategisches Training und praxisnahe Übungen mit „Leadership Awareness“

Das neue Angebot von ADLON umfasst:

Management-Awareness-Training: Vermittlung von Pflichten und Risiken nach NIS2, ISO 27001 und Cyberversicherung.

Individuelle Tabletop Exercises: Realistische Krisenszenarien, moderiert durch erfahrene Security-Consultants.

Debriefing & Reporting: Analyse von Schwachstellen, Handlungsempfehlungen und Compliance-Abgleich.

Zur Zielgruppe gehören Geschäftsführungen, Führungskräfte, Incident-Response-Leitungen und Compliance-Verantwortliche. Die Ergebnisse werden revisionssicher dokumentiert und können als Nachweis für Audits genutzt werden.

„Die NIS2-Richtlinie ist ein Weckruf für alle Unternehmen“, sagt Tizian Kohler, Head of Security bei ADLON. „Sicherheit ist nicht nur Technik, sondern beginnt bei klaren Rollen und Entscheidungen im Management. Mit unserem neuen Service machen wir Organisationen krisenfest – bevor der Ernstfall eintritt.“

Zur Person Tizian Kohler

Tizian Kohler ist seit Mai 2025 Head of Security bei ADLON Intelligent Solutions GmbH. Zuvor war er bei der Kriminalpolizei als Referent für Cybercrime und Digitale Spuren tätig. Seine Expertise umfasst Netzwerksicherheit, Cloud-Security, Incident Response und digitale Forensik. Mit dieser einzigartigen Kombination aus polizeilicher Cybercrime-Erfahrung und Unternehmensberatung bringt er praxisnahe und compliance-orientierte Perspektiven in die Sicherheitsstrategie von Unternehmen.

Weitere Informationen: www.adlon.de

###

Über Adlon Intelligent Solutions

Modernes Arbeiten nimmt Fahrt auf und die Geschwindigkeit der Entwicklungen reißt nicht ab. Damit mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne sicher unterwegs sind, gestaltet ADLON den digitalen Arbeitsplatz mit hohem Sicherheitsdenken. Und das seit 35 Jahren. ADLON-Services basieren auf dem NIST-Cybersecurity Framework. Sicherheit ist so kein Add-on, sondern Bestandteil der Leistungen rund um IT-Scurity, Infrastruktur, Client-Management, Operations, Collaboration und Workplace-Automation/KI.

Fakten zu Adlon

Familienunternehmen, seit 1988

60 Mitarbeiter an 3 Standorten in Deutschland: Ravensburg, Ulm, Friedrichshafen

Zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 27001

Managed ECO‐Partner Netzwerk

IT‐Beratungsunternehmen mit Umsetzungs‐ und Betriebskompetenz für den digitalen Arbeitsplatz mit Security Fokus

Mehr Informationen unter Adlon.de

Kontakt Adlon

Ihr Ansprechpartner: Sabrina Dür

Adlon Intelligent Solutions GmbH | Albersfelder Straße 30 | 88213 Ravensburg

Tel. +49 751 7607‐715 | Mobil +49 173 61988‐15 | E‐Mail sabrina.Duer@Adlon.de

Kontakt Profil – PR-Agentur

Ihr Ansprechpartner: Martin Farjah

Profil Public Relations oHG | Husarenstraße 74| D-38102 Braunschweig

Tel.: +49 (0)531 / 387 33-22| E-Mail m.farjah@profil-pr.com