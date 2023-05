ACHEMA 2024: Call for Papers für den ACHEMA-Kongress öffnet

In gut einem Jahr ist es so weit: Vom 10. bis zum 14. Juni 2024 findet in Frankfurt am Main die ACHEMA 2024 statt, das Weltforum für chemische Technik, Verfahrenstechnik und Biotechnologie und die globale Leitmesse der Prozessindustrie. Nun öffnet der Call for Papers für den ACHEMA-Kongress. Einreichungen sind bis zum 6. Oktober 2023 möglich.

Der ACHEMA-Kongress ist Treffpunkt für Forscher, Entwickler, Anwender und Visionäre. Gemeinsam diskutieren sie über die neusten technischen Entwicklungen und Lösungen für die aktuellen sowie künftigen Herausforderungen der Prozessindustrie. Die Spannbreite der Themen reicht dabei von „Digital transformation of the process industry“ über „(Bio)Pharmaceutical production“ bis hin zu „Linking the lab with production and quality“. In insgesamt fünf Highlight-Sessions zu den Themen „Digital“, „Green“, „Hydrogen“, „Pharma“ und „Process“ setzen Vordenker und Industrievertreter dabei zusätzliche Akzente. So bleibt keines der Themen, das die Prozessindustrie umtreibt, außen vor.

Die Beitragseinreichung ist ab sofort unter www.achema.de/kongress möglich. Dort finden sich alle Themen des Kongresses. Die Vortragssprache ist Englisch, Anmeldeschluss für Beiträge ist der 6. Oktober 2023.

Seit der vergangenen ACHEMA ist der Kongress vollständig ins Messegeschehen integriert: Alle Vortragssessions finden entweder auf Bühnen direkt in den Ausstellungshallen oder in unmittelbarer Nähe zu den Ausstellungsgruppen statt. „Die Verzahnung von Kongress und Ausstellung war ein voller Erfolg: Mit mehr als 20.000 Zuhörern waren die Besucherzahlen deutlich höher als bei der ACHEMA 2018, die insgesamt mehr Teilnehmer hatte. Und auch das Feedback der Kongressbesucher war positiv“, so Dr. Andreas Förster, Geschäftsführer des DECHEMA e.V. Auch deshalb werde das Konzept fortgeführt. Gemeinsam mit der Ausstellung bietet die ACHEMA so die volle 360-Grad-Perspektive auf alle Trends und Technologien der Prozessindustrie.

ACHEMA-Trendberichte für Ihre Berichterstattung zur ACHEMA

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die aktuellen Themen in der chemischen, pharmazeutischen und der Lebensmittelindustrie. Die ACHEMA-Trendberichte zeigen die neusten Entwicklungen in den Bereichen CO2-Reduktion, nachhaltige Produktion und Energieversorgung in der Industrie. Sie stehen Journalist:innen und Redaktionen zur freien Verwendung zur Verfügung. Bitte geben Sie als Quelle „ACHEMA“ an und informieren Sie uns unter presse@dechema.de über die Veröffentlichung. Hier geht es zu den Trendberichten – bis zur ACHEMA werden sukzessive weitere hinzukommen: https://www.achema.de/de/presse/trendberichte

