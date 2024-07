ACETEC als technischer Dienstleister in der Frankfurter Botschaft

Eventlocation mit Aussicht auf Main und Skyline

ACETEC GmbH aus Wiesbaden betreut jetzt als Technikdienstleister die Frankfurter Botschaft in der Mainmetropole. Direkt am Frankfurter Westhafen gelegen, besticht die außergewöhnliche Eventlocation mit ihrer einzigartigen Architektur. Die attraktive Location ist ideal für alle Eventformate und bietet eine großartige, internationale Küche.

Neben dem lichtdurchfluteten Restaurantbereich mit Außenterrasse bietet die Frankfurter Botschaft weitere Tagungsräumlichkeiten im Westhafen Haus sowie eine Konferenz-Etage mit 225 qm Fläche im Westhafen Tower, die mit modernster Konferenztechnik ausgestattet wird.

Ein absolutes Highlight im Sommer ist der großzügige Beach-Bereich mit Sandstrand, wo direkt am Flussufer bis zu 600 Personen Platz finden. Dieser war auch Schauplatz zur Fußball-EM, wo außer einer hochauflösenden LED-Wand auch High-Brightness-Displays mit einer Helligkeit von 4.000 cd/m² von ACETEC zum Einsatz kamen.

ACETEC GmbH

ACETEC ist ein europaweit agierender Technikpartner für Unternehmen, Agenturen und Messebauer. Die Kernkompetenzen des Dienstleisters liegen in der Ausstattung von Messen und Events mit Video-, Ton-, Licht-, IT- und LED-Technik. ACETEC hat seinen Firmensitz in Wiesbaden, von wo aus das Frankfurter Messegelände, das RheinMain CongressCenter (RMCC) sowie das Kurhaus innerhalb weniger Minuten erreichbar sind.

ACETEC GmbH, Rostocker Straße 17, D-65191 Wiesbaden, Ansprechpartner: Michael Lenkeit, E-Mail: m.lenkeit@acetec.de, Tel.: +49 (0) 611 98 79 296, Internet www.acetec.de