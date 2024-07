ARCOTEL Hotels: 35 Jahre Stadthotellerie mit Gastgebern aus Leidenschaft

Seit 1989 in Familienbesitz | Geburtstagsfeier mit allen 12 Hotelteams

Unter dem Motto „ARCOTEL – Das MEHR Hotel“ steht die österreichische Gruppe seit 1989 für ein MEHR an Gastfreundschaft und Leidenschaft. Anlässlich des 35-jährigen Geburtstags luden Eigentümer Dr. Renate Wimmer und Vorstand Martin Lachout letztes Wochenende die Management-Teams aller 12 ARCOTEL Hotels zu einer großen Feier nach Wien ein.

„Für mich ist es etwas ganz Besonderes, in einem Unternehmen zu arbeiten, das sich mehr wie eine große Familie denn eine Hotelgruppe anfühlt“ sagt Martin Lachout, seit 2014 Vorstand der ARCOTEL Hotel AG. „Deshalb freut es mich besonders, dass wir den 35. Geburtstag zum Anlass nehmen, diesen Geist mit unseren großartigen Mitarbeiter:innen zu teilen.“ Während der 3-tägigen Feier in Wien sorgten die Wiener ARCOTEL Hotels Kaiserwasser und Donauzentrum in perfektem Teamwork mit dem ARCOTEL Wimberger für köstliches Essen & Getränke. Vom Roundtable bis zur Schnitzeljagd im Prater zelebrierten 105 ARCOTELiers deutsch-österreichischen Teamgeist, um schließlich bei der festlichen Gala und Karaoke an der UNO Bar ausgelassen zu feiern.

Seit ihrer Gründung am 11. Juli 1989 durch KR Raimund Wimmer befindet sich die ARCOTEL Unternehmensgruppe in Familienbesitz. Mit dem ARCOTEL Wimberger wurde im gleichen Jahr das erste Hotel der Gruppe aufgesperrt, heute zählen 11 Häuser in Deutschland und Österreich dazu. Für Herbst 2024 ist die Eröffnung des ARCOTEL AQ im neuen Altan Quartier in Wien und für 2026 die des ARCOTEL Tabakfabrik Linz geplant. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeiter:innen.

Nach dem Tod ihres Gatten KR Raimund Wimmer im Jahr 2006 übernahm RA Dr. Renate Wimmer das Unternehmen, führte es in seinem Geist weiter und begleitet bis heute jede einzelne Hoteleröffnung: „Für mich stand immer außer Frage, dass die ARCOTEL Hotels & Resorts GmbH im Familienbesitz bleibt. Jedes Haus hat seine eigene Geschichte, und jedes einzelne ist mir ans Herz gewachsen“ sagt Dr. Wimmer. „Besonders berührt mich immer wieder das ARCOTEL Camino in Stuttgart: Namensgeber ist der berühmte Pilgerweg Camino de Santiago, den mein Gatte kurz vor seinem plötzlichen Tod gegangen ist – ihm wollte ich dieses wunderschöne Haus widmen.“

Designt wurde ein Großteil der ARCOTEL Hotels von dem Kärntner Künstler und Architekten Prof. Harald Schreiber, der ihnen mit seiner ganz besonderen Handschrift das typische, unverwechselbare Look & Feel verliehen hat. Zur Unternehmens-DNA gehören auch Umweltschutz und Nachhaltigkeit, und das lange bevor das Thema in aller Munde war: Allein 2023 wurden über EUR160.000 an Bienenprojekte überwiesen, im selben Jahr erhielten alle Hotels das renommierte Green Key-Siegel.

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe in Besitz von Dr. Renate Wimmer positioniert sich mit derzeit 11 Hotels in Österreich und Deutschland und über 30-jähriger Markterfahrung in attraktiven Stadtlagen in der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeiter:innen aus. Für Sommer 2024 ist die Eröffnung des vierten Wiener Hotels der Gruppe, dem ARCOTEL AQ im neuen Altan Quartier geplant. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik Linz befindet sich im Bau. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeiter:innen.

