Guidewire vergrößert Marktanteil in Europa: Tschechischer Universalversicherer ČSOB Pojit’ovna entscheidet sich für Guidewire InsuranceSuite

Mit Guidewire InsuranceSuite möchte ČSOB sein Kerngeschäft stärken, IT-Systeme optimieren sowie Produkte und Services personalisieren

Dublin, Irland, 31. Juli 2024, Guidewire (NYSE: GWRE) erweitert seine Präsenz in Europa dank erstmaligem Einsatz in der Tschechischen Republik. ČSOB Pojit’ovna, a.s. (ČSOB), eine Universalversicherungsgesellschaft und Tochtergesellschaft der ČSOB-Gruppe, einer der größten Geschäftsbanken in der Tschechischen Republik, hat sich für die Guidewire InsuranceSuite entschieden. Damit möchte ČSOB ihre Schaden- und Abrechnungsvorgänge, ihr Underwriting sowie ihre Policenverwaltung unterstützen, ihre IT-Systeme optimieren und die Personalisierung von Produkten und Services für Kunden verbessern.

ČSOB ist der erste Nutzer der Guidewire InsuranceSuite in der Tschechischen Republik. Sie planen die Lösung zunächst für ihre Schadenabwicklung und zwei der gewerblichen Kfz-Sparten – Flotte und Leasing – einzusetzen. Künftig sind weitere Implementierungen für alle Nichtlebensversicherungen geplant, einschließlich Unternehmens-, KMU-, Gruppen- und Privatkundengeschäft. Die Implementierung wird geleitet von Guidewire PartnerConnect Consulting und dem Global Premier Partner Accenture.

„Wir wollten einen starken und stabilen Technologieanbieter mit einem klaren Verständnis des Versicherungsgeschäfts, der uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann“, sagt Jií Stelický Vorstandsvorsitzender der ČSOB Pojit’ovna, a.s. und Mitglied der ČSOB Holding. „Guidewire bietet uns eine umfassende Best-in-Class-Lösung für unser Nichtlebensportfolio mit integrierter e2e-Verarbeitung, die unsere verschiedenen Geschäftsbereiche optimal unterstützt und individuell konfigurierbar ist. Außerdem können wir durch den Zugang zum Guidewire-Ökosystem auf ein kuratiertes, umfassendes Partnernetzwerk zurückgreifen, mit nur einem geringen Risiko der Anbieterbindung.“

„Dank Guidewire sind wir nicht mehr so abhängig von Hard Coding und Drittanbietern, können die Anwendungslandschaft konsolidieren und uns von unserer alten Lösung trennen“, sagt Martin Kopečný, New Non-Life Program Manager, ČSOB Pojit’ovna. „Als technologisches Element unserer gesamten Geschäfts- und Prozesstransformation ist es unser Ziel, mit Guidewire flexiblere, automatisierte Systeme zu entwickeln, die sich mit anderen Lösungen integrieren lassen. Für unser Unternehmen erhoffen wir uns eine agilere, innovativere Produktgestaltung und schnellere Markteinführungszeiten.“

„Wir freuen uns über ČSOB Pojit’ovna als ersten Kunden in der Tschechischen Republik“, sagt Will McAllister, SVP und Managing Director EMEA bei Guidewire. „Als Universalversicherer bietet ČSOB komplexe Versicherungsdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen jeder Größe mit dem Versprechen von bester Qualität, Stabilität und Vertrauen. Wir freuen uns darauf, sie dabei zu unterstützen, dieses Versprechen einzulösen und InsuranceSuite als umfassende Lösung für ihr Nichtlebensportfolio einzusetzen.“

Über ČSOB Group

Wir sind der Überzeugung, dass sich ein Miteinander wirklich lohnt. Wir freuen uns immer, wenn es uns gelingt, mit einer kleinen Geste nicht nur unsere Kunden, sondern auch unsere Kollegen und die Öffentlichkeit zu überraschen. So sind wir bestrebt, unseren Kunden die Freiheit zu geben, in unsere Bank zu gehen und sie nicht auf eine digitale Lösung oder auf einen persönlichen Besuch in der Filiale zu beschränken. Sie haben die Wahl, denn wir stellen uns sowohl der technologischen Innovation als auch der Verbesserung des Kundenerlebnisses. Wir glauben, dass auch kleine Dinge und „Selbstverständlichkeiten“ den Tag für jeden von uns grundlegend angenehmer machen können.

Und es versteht sich von selbst, dass wir uns dafür einsetzen, eine bessere Zukunft für die Umwelt um uns herum mitzugestalten. Wir bemühen uns um einen verantwortungsvollen Ansatz bei all unseren geschäftlichen Aktivitäten und versuchen, die beste Lösung zum richtigen Zeitpunkt zu finden.

Über Guidewire

Guidewire ist die Plattform auf die Schaden- und Unfallversicherer setzen, um mit allen Beteiligten im Versicherungslebenszyklus zu interagieren, Innovation zu fördern und profitabel zu wachsen. Wir kombinieren digitale Lösungen, Kernsysteme, Analytics und KI, um unsere Plattform als Cloud-Service anzubieten. Etwa 540 Versicherer in 40 Ländern – von Start-ups bis hin zu den größten und komplexesten Versicherungsunternehmen der Welt – nutzen die Software-Lösungen von Guidewire.

Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns stetig weiter, um ihren Erfolg zu unterstützen. Wir freuen uns über unsere einzigartige Erfolgsbilanz von Implementierungen, mit über 1.600 erfolgreichen Projekten – unterstützt durch das größte Forschungs- und Entwicklungs-Team und Partner-Ökosystem der Branche. Unser Marketplace bietet hunderte von Anwendungen zur Beschleunigung von Integration, Lokalisierung und Innovation.

Weitere Informationen finden Sie unter www.guidewire.de Folgen Sie uns auch auf X (ehemals Twitter) und LinkedIn.

Kontakt

Moritz Brengel

Allison

+49 (0)15128893719

GuidewireGER@allisonworldwide.com

Louise Bradley

PR & Communications – EMEA, Guidewire

+44(0)7474 837 860

lbradley@guidewire.com

###

HINWEIS: Informationen zu den Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/legal-notices

Firmenkontakt

Guidewire Software GmbH

Louise Bradley

4th Floor Cloak Lane

EC4R 2RU London

+44 7474 837 860



http://www.guidewire.de

Pressekontakt

ALLISON

Vivian Dadamio

St.-Martin-Str. 102

81669 München

+49 89 388 892 010



http://www.allisonworldwide.com