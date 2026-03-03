time change Pharma: „Healthcare Experience by Design“ definiert Experience Marketing für die Healthcare-Industrie neu

Berlin/Zürich, März 2026 – Die Agentur für Experience Marketing, Event Services sowie Technologie & Innovation, time change, schlägt ein neues Kapitel in ihrer spezialisierten Betreuung des Gesundheitssektors auf. Mit der Etablierung von „time change Pharma“ und dem Leitmotiv „Healthcare Experience by Design“ verbindet das Unternehmen regulatorische Präzision mit wegweisender technologischer Innovation. Das Ziel: Pharma-Events zu schaffen, die trotz strengster Compliance-Vorgaben messbare emotionale und inhaltliche Wirkung entfalten.

Nach einer langjährigen Erfolgsgeschichte mit globalen Key-Playern der Pharmabranche hebt time change sein Engagement auf ein neues Niveau. „Mit time change Pharma schaffen wir eine Plattform, die Compliance, Innovation und Event-Exzellenz nahtlos verbindet. Unsere Kunden erhalten die Sicherheit, dass ihre Veranstaltungen sowohl inhaltlich als auch regulatorisch auf höchstem Niveau laufen“, erklärt Marko Hafemann, Geschäftsführer von time change.

Senior-Expertise für strategische Sicherheit

Tiefgreifendes Know-how kommt mit Heike Herold ins Team. Sie hat über 10 Jahre lang anspruchsvolle Pharma-Accounts bei American Express Meetings & Events geleitet. Mit ihrer umfassenden Expertise in der Umsetzung u.a. von Pharma Product Launches, Advisory Boards, Investigator Meetings und Medical Trainings erweitert sie die Fachkompetenz der Agentur und hebt die Qualität auf ein fachlich neues Level.

Technologie & Innovation: Die nächste Stufe der Live-Kommunikation

Flankiert wird die strategische Ausrichtung durch Patric Weiler, einem der führenden Köpfe für KI in der Live-Kommunikation und ehemals stellvertretender Deutschlandchef bei American Express Meetings & Events.

Unter dem Banner „Healthcare Experience by Design“ setzt time change Pharma auf innovative Lösungen, um Prozesse zu vereinfachen und Risiken zu minimieren:

KI für messbaren Erfolg: Einsatz intelligenter Datenanalysen, um Teilnehmerbedürfnisse besser zu verstehen und Programme gezielt darauf auszurichten. Automatisierte Prozesse beim Reporting sparen zudem wertvolle Zeit und reduzieren den Verwaltungsaufwand.

Garantierte Datensicherheit: Alle IT-Lösungen arbeiten strikt nach europäischen Standards wie der DSGVO und dem EU AI Act. Der Betrieb in der sicheren deutschen IONOS Cloud gewährleistet dabei höchsten Schutz für sensible Branchendaten.

Erlebniswert durch Technik: Moderne Tools sorgen dafür, dass Fachinhalte relevanter vermittelt werden und die Teilnehmer aktiver in den Austausch treten können.

Europäisches Netzwerk, globale Wirkung

Mit zwölf europäischen Standorten und einem erfahrenen Team bietet time change Pharma das gesamte Spektrum von der strategischen Konzeption bis zur messbaren Umsetzung. Ob internationale Kongresse oder spezialisierte Expert Panels – time change steht für „Results that matter“.

Über time change

time change ist eine führende europäische Agentur für Experience Marketing, Event Services und Technologie & Innovation mit Hauptsitz in Berlin. Durch die Verbindung von Live-Kommunikation, künstlicher Intelligenz und Compliance-Expertise unterstützt time change Unternehmen dabei, ihre Events auf das nächste Level zu heben.

Website: https://pharma.time-change.com

