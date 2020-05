5 Minuten geballtes Wissen: Gutjahr bietet neue Online-Produktschulungen

“Technik kompakt”

Bickenbach/Bergstraße, 13. Mai 2020. Gutjahr hat ein neues Format für Online-Schulungen entwickelt: “Technik kompakt”. In rund fünf Minuten kurzen Videos werden wichtige Informationen zu Produkten und Systemaufbauten kompakt vermittelt und so Planer und Verarbeiter während der Coronakrise unterstützt. Drei Videos hat der Entwässerungsspezialist bereits erstellt, weitere werden in den nächsten Wochen folgen.

Ob Trocken-Stelzlager, Alu-Rahmensystem oder elektrische Fußbodenheizung: Der Anwendungstechniker Stefan Reichert, Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Bauwesen, erklärt die Funktionen der Produkte und ihre Vorteile kurz und kompakt. Dadurch bekommen Planer und Verarbeiter schnell einen Überblick über die Funktionsweise – wo und wann sie wollen.

“Durch die Coronakrise können wir ja aktuell keine “echten” Produktschulungen durchführen. Aber uns war wichtig, dass wir trotzdem mit unseren Kunden in Kontakt bleiben und sie vor allem bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen”, erklärt Stefan Reichert. Und bei den Anwendern kommt das gut an. “Wir haben schon einige positive Rückmeldungen von Interessenten erhalten, besonders weil sie so unkompliziert die wichtigsten Informationen bekommen.” Darüber hinaus ist Gutjahr aber auch auf den üblichen Kanälen erreichbar, etwa telefonisch.

Videos auf Youtube und Facebook

Die “Technik kompakt”-Videos finden Planer und Verarbeiter auf dem Youtube-Channel von Gutjahr: www.youtube.com/user/gutjahrbausysteme

Zudem werden neue Videos auf der Gutjahr-Facebookseite angekündigt: www.facebook.com/gutjahr.systemtechnik/

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit mehr als 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

