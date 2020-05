Maskenpflicht – Grosshandel für Atemschutzmasken

Die Coronakrise wird uns noch länger begleiten, als gedacht. Wenn auch Ausgangssperren und Quarantänemaßnahmen langsam gelockert werden, so wird die Maskenpflicht in Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln länger bestehen bleiben. Dem noch nicht genug, gibt es eine Auswahl an verschiedenen Arten, um sich selbst und vor allem auch Mitmenschen vor dem neuartigen Corona Virus zu schützen.

Grosshandel für Atemschutzmasken FFp2 und Einwegmasken

Als die ersten Erkrankungen in Europa eintraten, kam es zu einem regelrechten Run auf Medizinprodukte, darunter auch Masken. Die Folge war, dass es auf dem freien Markt keine Masken mehr zu kaufen gab. Regierungen haben sich Mengen gesichert und so war es fast unmöglich Masken zu beschaffen. Mittlerweile hat sich diesbezüglich die Lage entspannt, wenn auch Preise für Masken deutlich gestiegen sind. Masken4you ist Großimporteur für NMS- und FFP2-Masken. Alle Masken sind lagernd und daher sehr rasch erhältlich. Die Masken besitzen eine CE-Kennzeichnung, entsprechen damit europäischen Standards. Ganz bequem können die Masken online bestellt und auf verschiedene Arten bezahlt werden.

Wenn Sie Masken kaufen möchten, dann sollten Sie genau darauf achten, welches Modell Sie beschaffen. Den geringsten Schutz bietet der sogenannte Mund-Nasen-Schutz. Er verhindert schlicht die massive Ausbreitung von frei schwebende Partikel, wenn man niest oder hustet. Zumindest ein Mund-Nasen-Schutz ist bei der Maskenpflicht vorgeschrieben. Viel besser sind dagegen FFP2-Masken. Sie haben einen Filter und können Partikel entsprechend herausfiltern. Beim Tragen von FFP2-Masken sind Sie bereits wesentlich besser geschützt. Wenn Sie in einem geschlossenem Raum mit einem Corona Patienten sind, kann eine Ansteckung durch Tragen der Maske verhindert werden. Natürlich ist Abstand halten dabei die oberste Prämisse. Dennoch sind FFP2-Masken eine unerlässliche Ergänzung.

Die Maskenpflicht in der Corona Zeit wird und noch längere Zeit begleiten. Es ist daher sinnvoll, wenn man sich einen gewissen Vorrat an Masken zulegt.

