3. RheinTalk der DRPGroup in Köln

Mut, Stories und Disruption: Die Elemente erfolgreicher Kommunikation

Anfang April 2025 lud die Kreativagentur DRPGroup zum dritten RheinTalk in die stilvolle Kulisse einer ehemaligen Schokoladenfabrik in Köln-Westhoven. Unterstützt von format:c live communication, BlachReport, These Guys und eBrain verwandelte sich die Location unter dem Motto „Mut, Schokolade und die Elemente der Kommunikation“ in ein interaktives Kommunikationslabor. Im Fokus: die elementaren Bestandteile wirksamer Markenkommunikation – von strategischer Disruption über Storytelling bis hin zu KI-gestützter Eventanalyse.

Über 50 Gäste aus Unternehmen und Institutionen der Event- und Kommunikationsbranche erlebten eine ungewöhnliche Präsentationsform: Ein Catwalk durchzog den Raum und brachte die Referent:innen auf Tuchfühlung mit dem Publikum. Gemeinsam spürten sie der Frage nach: Was schafft echte Verbindung zwischen Marken und Menschen? Die Antwort lautete: gute Kommunikation – ehrlich, mutig, strategisch. Keine Zauberei, sondern die richtige Mischung wirkungsvoller Elemente.

Zum Auftakt präsentierten Tobias Weber (CEO, format:c live communication) und Tommy Moore (Senior Creative Director, DRPGroup) das „Element of Strategic Disruption“. Ihre Cases belegten, wie wirkungsvoll gezielte Irritation in der Markenkommunikation eingesetzt werden kann – gemessen mit dem Analyse-Tool xKPI von These Guys.

Dale Parmenter, Gründer und CEO der DRPGroup, war mit zwei Sessions vertreten: „ROI and Behavioural Change“ sowie „The Element of Leadership“. Dagmar Mackett, Global Development Director der international erfolgreichen Agentur, sprach über die Rolle von Storytelling in der Unternehmenskommunikation. Karin Schneider von These Guys zeigte aktuelle Entwicklungen in der KI-gestützten Eventanalyse auf, während Judith Fellenberg von eBrain das Potenzial intelligenter Teilnehmersteuerung bei Veranstaltungen demonstrierte. Ein Beitrag von James Nam, Head of Digital der DRPGroup, und die Session „Vom Event zur echten Experience“ mit Cases aus der Praxis rundeten das Programm ab.

Ein besonderes Highlight war das erstmals in Köln präsentierte Innovation Lab der DRPGroup. Im Rahmen des RheinTalks konnten Besucher:innen aktuelle Tools der Livekommunikation, darunter xKPI und eBrain, im Hands-on kennenlernen und darüber direkt mit den Entwicklern diskutieren.

Mit einem eindrucksvollen Beispiel aus der Unternehmenspraxis rundete Henrik Lehnhardt, Arbeitsdirektor und Mitglied der Geschäftsführung bei Outokumpu Nirosta, das Programm ab. Sein Appell: „Respektvolle Kommunikation ist der Schlüssel für nachhaltigen Unternehmenserfolg – gerade in Krisenzeiten.“

