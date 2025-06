Flottensicherheit: Rosenberger Telematics und TRAKA starten Kooperation

Traditionelle Schutzmaßnahmen wie Kameras oder Zäune reichen heute oft nicht mehr aus. Die Antwort von Rosenberger Telematics ist ein digitaler Ansatz: Mit der Softwarelösung „Commander“ lassen sich Fahrzeuge und Maschinen in Echtzeit orten, Daten analysieren und Geschäftsprozesse optimieren. Ein gestohlenes Gerät soll damit nicht nur schnell lokalisiert, sondern durch die vorausschauende Analyse potenzieller Risiken auch präventiv gesichert werden können.

Corporate Car-Sharing

Ein weiteres Einsatzfeld ist das moderne Fuhrparkmanagement. Durch eine Telematik-gestützte Car-Sharing-Lösung lassen sich Poolfahrzeuge effizient verwalten – Buchungen, Verfügbarkeiten und Nutzerrechte werden digital gesteuert. Die Schlüsselübergabe erfolgt kontaktlos über smarte Schlüsselschränke von TRAKA, die nur autorisierten Personen in einem klar definierten Zeitfenster Zugriff gewähren.

Ein Vorteil dabei ist die mehrsprachige Oberfläche von Software und Schlüsselsystem. Sie erlaubt eine schnelle Integration in bestehende Betriebsabläufe.

FLEET Convention 2025

Rosenberger Telematics GmbH lädt zur FLEET Convention 2025 am 24. Juni in der Hofburg Wien ein. Am Stand #48 können Besucher die intelligente Corporate Car Sharing Lösung für Poolfahrzeuge live erleben. Diese bietet eine einfache digitale Verwaltung, zeigt den aktuellen Standort und Status von Fahrzeugen an und ermöglicht kontaktlose Schlüsselübergabe. Quelle: Rosenberger Telematics