Allergene in Naturkosmetik: Was steckt wirklich hinter Pinene, Terpineol & Co.?

Einblick in die neue Deklarationspflicht und was diese für bewusste Verbraucher bedeutet

Immer mehr Verbraucher:innen legen Wert auf natürliche Pflegeprodukte – doch gerade bei Naturkosmetik sorgen manche Inhaltsstoffe auf dem Etikett für Verunsicherung. Namen wie Limonene, Linalool oder Citral sind vielen bereits bekannt. Doch in letzter Zeit erscheinen auch weniger geläufige Begriffe wie α-Pinen, Terpineol oder β-Caryophyllen auf den Inhaltsstofflisten – oft verbunden mit dem Warnhinweis „kann allergische Reaktionen hervorrufen“. Was steckt dahinter?

Deklarationspflicht bei Duftstoffen: Mehr Transparenz – mehr Fragen?

Seit Inkrafttreten neuerer EU-Vorgaben müssen auch bestimmte Duftstoffe, die auch natürlicherweise in ätherischen Ölen vorkommen, als potenzielle Allergene deklariert werden – auch wenn sie nicht isoliert zugesetzt, sondern im Rahmen eines naturreinen ätherischen Öls enthalten sind. Das führt bei vielen Konsumenten zu Missverständnissen: Ein Produkt kann zu 100 % natürlich beduftet und hochwertig formuliert sein – und dennoch deklarierungspflichtige Stoffe wie Terpineol oder Pinen enthalten, weil diese natürlicher Bestandteil des eingesetzten Lavendel-, Zedern- oder Rosmarinöls sind.

Die Konsequenz: Produkte, die für besonders hautfreundlich gehalten wurden, erscheinen plötzlich „bedenklich“, obwohl sich an ihrer Zusammensetzung nichts verändert hat – nur die Kennzeichnung wurde angepasst.

Natürlich vs. synthetisch – kein Schwarz-Weiß-Denken

Viele deklarierungspflichtige Duftstoffe kommen in der Natur vor – in Blüten, Harzen oder Kräutern. Ihre mögliche allergene Wirkung betrifft nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung und hängt stark von Konzentration, Hauttyp und Anwendungsweise ab. Das bedeutet: Die bloße Nennung eines Allergens auf der INCI-Liste sagt nichts über die Qualität oder Sicherheit eines Produkts aus – sondern signalisiert verantwortungsvolle Transparenz gegenüber allen Hauttypen, auch sensiblen.

Ätherische Öle mit Verantwortung einsetzen

Naturkosmetikhersteller, die mit ätherischen Ölen arbeiten, stehen deshalb vor einer Herausforderung: Sie müssen einerseits die Vorteile botanischer Duftstoffe nutzen – beruhigende, tonisierende oder stimmungsaufhellende Effekte – und andererseits klare Aufklärung leisten, wenn es um die Deklaration potenzieller Allergene geht. Denn auch „Natur“ bedeutet nicht automatisch „reizfrei“.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit ätherischen Ölen bedeutet für den Hersteller:

Herkunft und Qualität prüfen (z. B. aus kontrolliert biologischem Anbau)

(z. B. aus kontrolliert biologischem Anbau) Dosierung fachgerecht abstimmen

Allergenhinweise transparent kommunizieren – ohne Angst zu machen

Vertrauen durch Wissen: Worauf Verbraucher:innen achten können

Wer empfindliche Haut hat oder zu allergischen Reaktionen neigt, sollte auf folgende Punkte achten:

INCI-Liste genau lesen , aber kontextualisieren: Ist das Allergen Bestandteil eines ätherischen Öls?

, aber kontextualisieren: Ist das Allergen Bestandteil eines ätherischen Öls? Naturkosmetik mit klarer Deklaration bevorzugen – auch wenn die Liste auf den ersten Blick „komplizierter“ aussieht

bevorzugen – auch wenn die Liste auf den ersten Blick „komplizierter“ aussieht Weniger ist mehr : Gut durchdachte Rezepturen sind oft hautverträglicher

: Gut durchdachte Rezepturen sind oft hautverträglicher Individuelle Reaktion testen – z. B. durch eine kleine Menge in der Armbeuge oder durch Testmuster

Fazit: Mehr Deklaration heißt nicht weniger Qualität – im Gegenteil

Die erweiterte Allergenkennzeichnung ist kein Makel, sondern ein Ausdruck wachsender Transparenz und Verantwortung in der Kosmetikbranche. Sie ermöglicht es, fundierte Entscheidungen zu treffen und zeigt, dass ein bewusster Umgang mit Naturkosmetik auch Differenzierung erfordert.

Wer sich mit natürlichen Inhaltsstoffen auseinandersetzt, stößt früher oder später auf Begriffe wie Terpineol, Pinen oder Geraniol. Das ist kein Grund zur Sorge – sondern ein Anlass, sich mit den wunderbaren, wirkungsvollen und komplexen Eigenschaften pflanzlicher Essenzen vertraut zu machen.

