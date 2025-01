25 Jahre ehotel® – Effiziente Buchungslösungen für nachhaltiges Geschäftsreisemanagement auf der ITB Berlin 2025

Berlin, 31.01.2025 – Vom 4. bis 6. März präsentiert die ehotel AG innovative Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Geschäftsreiseprogramme effizienter, nachhaltiger und Compliance-konformer zu gestalten. In diesem besonderen Jahr feiert ehotel® zudem sein 25-jähriges Bestehen – ein Meilenstein, der Unternehmen seit Jahrzehnten innovative und zuverlässige Lösungen im Geschäftsreisemanagement bietet. Gleichzeitig präsentiert ehotel® auf der ITB Berlin 2025 spannende Innovationen, die Unternehmen neue Möglichkeiten für ein effizientes und nachhaltiges Geschäftsreisemanagement eröffnen.

Fokus auf Effizienz, Compliance und Nachhaltigkeit

Mit dem Leitmotiv der diesjährigen ITB Berlin „The Power of Transition lives here“ setzt ehotel® seine Vision fort, die Zukunft des globalen Geschäftsreisemarktes aktiv mitzugestalten. Am Messestand von ehotel® erfahren Besucherinnen und Besucher, wie neueste Technologien zur Prozessoptimierung, Kostenkontrolle und Nachhaltigkeit eingesetzt werden. Die Integration von Buchungs- und Abrechnungslösungen in bestehende Unternehmenssysteme trägt dazu bei, Kosten zu senken und die unternehmerische Verantwortung zu stärken.

Präsentation neuer Features und Entwicklungen

Auf der ITB Berlin 2025 stellt ehotel® wegweisende Entwicklungen vor, darunter ehotel® central billing – die automatisierte Zahlungs- und Abrechnungslösung sowie das neue RFP-Tool, das Einkäufer und Travel Manager bei der Erstellung, Verwaltung und Analyse von Angebotsanfragen unterstützt. Das Tool optimiert den gesamten Beschaffungsprozess durch automatisierte Workflows, transparente Lieferantenvergleiche und kollaborative Funktionen.

Darüber hinaus präsentiert ehotel® neue Nachhaltigkeitsfeatures und Reportingmöglichkeiten, die Unternehmen dabei unterstützen, CO-Emissionen zu verfolgen und ESG-Ziele zu erreichen. Die nahtlose Integration von Zahlungslösungen mit Partnern wie Airplus, Citibank und AMEX ermöglicht eine effiziente Zahlungsabwicklung und lückenlose Kostenkontrolle.

Meet the Experts: Networking und Fachgespräche

Das Expertenteam von ehotel® steht den Fachbesuchern für persönliche Gespräche und individuelle Beratung zur Verfügung. Mit einer Vielzahl von Experten aus den Bereichen Vertrieb, Partnermanagement, Hoteleinkauf und Account Management bietet ehotel® maßgeschneiderte Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen im Geschäftsreisemanagement.

Wir laden alle Kunden und Interessenten herzlich ein, uns auf unserem Stand in Halle 10.2, Stand 200 zu besuchen. Sprechen Sie Ihren persönlichen Account Manager an oder vereinbaren Sie einfach einen Termin unter vertrieb@ehotel.de oder über unser Kontaktformular: https://www.ehotel.de/de/content/unternehmen/unternehmen-itb-2025/

Die Hotelbuchungsplattform ehotel® bündelt die Unterkunftsangebote aller Anbieter weltweit auf einer Plattform durch META-SEARCH-Technologie. Das Berliner Unternehmen legt den Schwerpunkt der Unternehmensausrichtung auf die gesamtheitliche Unterstützung von Hotelbuchungen und die damit verbundenen Leistungen für Geschäftskunden. Durch die Integration von Tools und Serviceleistungen in die Systeme der jeweiligen Unternehmen und eigens entwickelte Zahlungs- und Abrechnungslösungen sorgt ehotel® für optimierte Prozesse, eine lückenlose Ausgabenkontrolle, Compliance und Kosteneinsparungen auf Kundenseite. Die Buchungsplattform wurde für ihre Servicequalität wiederholt u.a. vom Deutschen Institut für Service Qualität und dem Marktforschungsinstitut ServiceValue ausgezeichnet.

