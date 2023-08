Was Neues für Freunde der englischen Sprache

In Kürze erscheint im Karina-Verlag das Buch „JOE’S MYSTERIOUS JOURNEY THROUGH TIME“ von Leopold Fröhlich. Das Werk kann bereits vorbestellt werden.

Joe, a farmer, 36 years old, a journalist for a local newspaper, lives in a village near Vienna called Tulln, likes chocolatey raisins and is about to get divorced.

One morning he wakes up in a different timeline, which, according to Robert Horwarth, a physicist, is caused by the mysterious phenomenon of „time-shifted oversleeping,“ in which timelines switch.

Joseph – unintentionally stranded in a parallel time – lives, loves and works here under the identity of „Joe Farmer.“

His only vague hope of returning to his old real life rests on the shoulders of Professor Browns of Columbia University in New York.

Will Joseph – aka Joe Farmer – ever be able to return to his world?

And if so, what does he want in the first place?

Ausgabe in Englisch

Erscheinungstag: 16.08.2023

Zum Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/joe-s-mysterious-journey-through-time-leopold-frohlich/

Produktinformation:

Herausgeber:‎ Karina-Verlag; Erstausgabe Edition (10. August 2023)

Sprache:‎ Englisch

Broschiert:‎ 188 Seiten

ISBN-10:‎ 3903161594

ISBN-13:‎ 978-3903161597

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/