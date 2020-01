13 Jahre nach dem Start: Aus Off Price GmbH wird sellvin AG

Das etablierte E-Commerce-Unternehmen Off Price GmbH firmiert ab sofort unter sellvin AG. Damit will das inhabergeführte Kölner Unternehmen seine strategische Weiterentwicklung unterstreichen und zudem den passenden rechtlichen Rahmen für zusätzliches Wachstum schaffen.

Die sellvin AG sourct Produkte für den Freizeit-, Einrichtungs- und Haushaltsbereich sowie für ausgewählte Gesundheitsdienstleistungen und vertreibt diese über zahlreiche Marketplaces und eigene Webshops. Dabei bildet das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette im Online-Handel mit mehr als 120 Mitarbeitern inhouse ab – vom Sourcing über Logistik, Marketing, Sales, Kundenservice, Disposition bis hin zur eigenen IT. Über ein eigenes Logistikzentrum am Standort Frechen bei Köln werden pro Tag bis zu 10.000 Pakete umgeschlagen und an Kunden auf der ganzen Welt versendet – von Heimtextilien wie Kissen oder Stuhl-Hussen über Künstlerbedarf und Staffeleien bis hin zu Jalousien und Rolladenmotoren.

Den Fokus legt sellvin auf die Entwicklung und das Sourcing hochwertiger und profitabler Eigenmarken. „Unsere Produktlinien wie etwa die Künstlerbedarfs-Marke Artina bieten dem Endkunden zuverlässige Qualität und die Sicherheit, dass die Produktion höchsten Standards unterliegt“, betont Henning Pröpper, Mitglied des Vorstandes der sellvin AG und für New Business verantwortlich.

Zusätzlich berät sellvin als einer der größten Amazon Händer in Deutschland, auch andere Unternehmen und Hersteller bei der Positionierung ihrer Marken im E-Commerce.

„Nach mehr als 13 Jahren im internationalen Online-Geschäft können wir unsere Erfahrungen und unser Know-How auch bei der Digitalisierung von Marken und der Erschließung von neuen Märkten wie den USA zur Verfügung stellen“, sagt Jan Henningsen, Mitglied des Vorstandes und verantwortlich für Marketing und Vertrieb. sellvin sorgt dabei etwa für eine absatzfördernde Positionierung von Produkten auf Handels-Plattformen, steuert das Onlinemarketing oder stellt eigens entwickelte IT-Anwendungen für Vermarktung, Logistik oder die Zahlungsabwicklung zur Verfügung.

Jüngster Coup in der Unternehmensgeschichte ist die strategische Partnerschaft des in Frankreich hergestellten HIV-Selbsttests von Exacto® auf dem deutschsprachigen Markt.

Hier steuert sellvin die Markteinführung, das Online-Marketing sowie den Gesamtvertrieb über sämtliche digitalen Handelsplattformen.

„Mit der Umfirmierung zu einer AG geben wir unserem Unternehmen den notwendigen Spielraum, um die Wachstumsgeschichte auch in Zukunft fortzuschreiben“, betont Henning Pröpper. Das Distributionsnetz soll kontinuierlich um neue Absatzkanäle ausgebaut werden, weitere Zielländer stehen auf der Agenda.

„Wir wollen eine globale kundenorientierte Eigenmarkenwelt schaffen und unseren Kunden mit nicht alltäglichen Alltagsartikeln das beste online Einkaufserlebnis im digitalen Handel bieten“, so Henningsen.

Die sellvin AG ist ein international tätiges E-Commerce-Unternehmen mit Sitz in Köln und einer der größten Amazon Händler deutschlandweit.

Der Fokus der sellvin AG liegt auf der Entwicklung und dem Sourcing hochwertiger und profitabler Eigenmarken. Das Unternehmen steht für eine segmentübergreifende Produkt- und Shopvielfalt mit eigenen Marken und einem Inhouse Logistikzentrum.

Die Gründer und Mitglieder des Vorstandes kennen sich seit Schulzeiten und sind mit Leidenschaft Unternehmer: Holger Voss, Sascha Pusch, Jan Henningsen und Henning Pröpper (v.l.n.r.) sind die Köpfe hinter sellvin.

