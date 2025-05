Zwei Jahre Carla – Wie eine KI aus dem Autohaus-Alltag nicht mehr wegzudenken ist

Berlin, 22. Mai 2025 – Vor zwei Jahren trat CXBot Carla ihren Dienst an. Was damals als ambitioniertes Projekt begann, ist heute ein fester Bestandteil moderner Kundenkommunikation in vielen Autohäusern. Die eigens von der LDB Gruppe entwickelte KI-Lösung in Zusammenarbeit mit Novacom, hat sich bereits in vielen Kfz-Betrieben bewährt – und zeigt: Künstliche Intelligenz kann mehr als automatisieren – sie kann entlasten, verbessern und begeistern.

Vom Pilot zur Branchenlösung

Seit ihrem Start im Mai 2023 hat sich Carla stetig weiterentwickelt. Aus einem Voicebot wurde ein generativer Omnibot mit umfassender Multichannel-Kompetenz. Ob per Telefon, Chat, WhatsApp oder API – Carla versteht Kundenanliegen, bucht Termine, beantwortet Rückfragen und sorgt dafür, dass kein Anliegen verloren geht.

»Carla ist heute weit mehr als ein technischer Helfer«, sagt Doris Gietl, Head of Business Development, Sales und Marketing bei der LDB Gruppe. »Sie ist ein intelligentes Rückgrat der Kundenkommunikation – schnell, zuverlässig und durchdacht integriert. Vor allem aber ist sie ein Beispiel dafür, wie Technologie mit Branchenverstand funktioniert.«

Kundenzufriedenheit, die messbar ist

Zahlen belegen den Erfolg: In den Betrieben wurde die telefonische Erreichbarkeit auf 100 Prozent gesteigert, die manuelle Terminvergabe teilweise um über 70 Prozent reduziert und die Reaktionszeiten drastisch gesenkt. Gleichzeitig bleibt Carla stets anpassbar – dank modularer Architektur und individueller Konfiguration. »Für uns ist Carla keine Blackbox, sondern ein lernendes System mit klarer Struktur und offenem Blick nach vorn«, so Marc Sielemann, Geschäftsführer der LDB Gruppe. »Wir haben Carla von Anfang an als dynamisches Produkt gedacht – und genau das ist sie heute: effizient, anschlussfähig und bereit für neue Herausforderungen.«

Ein Grund zum Feiern und ein Ausblick auf die Zukunft

Zum 2. Geburtstag blickt Carla auf Millionen geführte Dialoge, tausende gebuchte Werkstatttermine und unzählige gelöste Kundenanliegen zurück. Doch die Entwicklung steht nicht still: Die Roadmap 2025+ sieht neue Sprachen, internationale Rollouts, erweiterte CRM- und DMS-Integrationen sowie intelligentere Promptsteuerung vor. »Zwei Jahre Carla sind ein Meilenstein – aber kein Endpunkt«, fasst Doris Gietl zusammen. »Die Anforderungen in der Kundenkommunikation steigen. Carla ist unsere Antwort darauf – und wir arbeiten jeden Tag daran, dass sie noch besser wird.«

Über die LDB Gruppe

Die LDB Gruppe ist der führende deutsche Technologie-Anbieter für Kundenkommunikation und Kundenbeziehungsmanagement im Autohandel. Die Unternehmensgruppe steht für praxisgerechte digitale Anwendungen und Services für Autohäuser, Werkstätten und Automobilbetriebe. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Berlin wurde 1973 gegründet und gilt als Pionier bei der Digitalisierung der Branche.

Als einziger Anbieter im Markt liefert die LDB Gruppe Lösungen für alle klassischen und digitalen Touchpoints und Kanäle. Mit profundem Wissen um die Erwartungen moderner Automobilzielgruppen unterstützt die LDB Gruppe damit die gesamte Kommunikationskette, so dass Kunden zielgruppengenau, systemübergreifend und ohne Medienbruch entlang der gesamten automobilen Customer Journey begleitet werden. Die Technologien der LDB Gruppe wie etwa die cloudbasierte Omnichannel-Lösung CXBox garantieren unter anderem verlässliche telefonische Erreichbarkeit, kanalübergreifendes Arbeiten, aktives Bewertungsmanagement und digitale Kundenverwaltung. Über 1.800 Kunden setzen bereits auf die Branchenlösungen der LDB Gruppe. Neben dem Hauptsitz in Berlin ist das Unternehmen an den Standorten Deggendorf und Templin vertreten, wo Automotive Spezialisten rund 5,5 Millionen Kundenkontakte pro Jahr für die LDB Kunden managen.