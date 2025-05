fischerAppelt, live marketing räumt ab bei Eventex Awards 2025

39 Auszeichnungen und ein neuer Rekord bei internationalem Kreativwettbewerb für Events und Experience Marketing

fischerAppelt, live marketing ist „der Abräumer“ der 15. Ausgabe der Eventex Awards, einem der weltweit führenden Wettbewerbe für Projekte in der Livekommunikation. Insgesamt 39 Awards erhielt die Agentur mit Hauptsitz in Köln und weiteren nationalen wie internationalen Standorten, vor allem stark vertreten in Middle East. Damit toppte fischerAppelt, live marketing noch einmal den eigenen Vorjahresrekord. 2024 bekam die Agentur 16 Auszeichnungen beim Eventex. Prämiert wurden in diesem Jahr fünf Produktionen, die Agentur selbst sowie das Kreativteam. Insgesamt konnte fischerAppelt, live marketing 22 Mal Gold, zwölf Mal Silber und fünf Mal Bronze verbuchen. Eine neue Rekordbeteiligung verzeichnete auch der Eventex Award mit 1.239 Einreichungen aus 59 Ländern von sechs Kontinenten.

Highlight war das 30-jährige Jubiläum der Qatar Foundation mit insgesamt 14 Auszeichnungen, das UEFA Euro Fan Festival Berlin bekam elf Awards. Höchste Anerkennung in mehrfacher Hinsicht gab es auch für die New Global Sport Conference 2024 (NGSC) mit insgesamt sieben Trophäen. Auf der NGSC wird die Zukunft von E-Sport, Sport und Gaming gestaltet. Ein globales Forum für führende Köpfe an der Schnittstelle von Technologie, Unterhaltung und Wirtschaft bringt somit CEOs, Investoren und Branchenpioniere zusammen, um neue Märkte zu erschließen, strategische Partnerschaften zu schmieden und bedeutendes Wachstum zu ermöglichen. fischerAppelt managte das komplette Projekt von der Planung bis zur Umsetzung.

Dino Büscher, CEO von fischerAppelt, live marketing, zum Rekordergebnis: „Wir freuen uns natürlich riesig, die am häufigsten ausgezeichnete Agentur beim diesjährigen Wettbewerb zu sein. Mit 39 Auszeichnungen für fünf unserer Produktionen haben wir einen absoluten Spitzenwert erreicht. Das 30-jährige Jubiläum der Qatar Foundation markierte einen Benchmark und wurde aus unglaublichen 1.239 Einreichungen aus 59 Ländern von sechs Kontinenten zum meistprämierten Projekt gekürt! Das ist absolut überzeugend!“ Boris Hirschmüller, General Manager fischerAppelt, Middle East fügt hinzu: „Darüber hinaus sind wir sehr stolz darauf, dass wir als ‚Gold Agency of the Year‘, ‚Gold Event Team‘ und ‚Gold Live Communication Agency‘ ausgezeichnet wurden. Und um das Ganze abzurunden, erhielten unser Technischer Direktor Stavros Nikolopoulos und unsere Kreativdirektorin Antje Rabenstein für ihre Arbeit jeweils eine persönliche Auszeichnung.“

fischerAppelt verdient Aufmerksamkeit für Marken und Unternehmen, die Wert schöpft. Daran arbeiten jeden Tag 700 Kolleginnen und Kollegen an zehn nationalen und internationalen Standorten für über 200 Kunden, darunter die Hälfte aller DAX-Konzerne. Wir integrieren Disziplinen projektbasiert und übergreifend von Data über Design bis Distribution, von Strategie über Stories bis Sales, von Planning über Produktinnovation bis Performance, von Kreation über Content bis Campaigning und richten alles auf ein wertvolles Ergebnis für Kunden und User aus. Das macht uns zu einer der führenden Agenturgruppen für kreative und integrierte Marketing- und Kommunikationslösungen.

fischerAppelt, live marketing GmbH

Widdersdorfer Straße 205

D-50825 Köln

Ansprechpartner: Dino Büscher

dino.buescher@fischerappelt.de

Tel. +49 (0)221 569 38-0

Fax +49 (0)221 569 38-201

Web: www.live.fischerappelt.de