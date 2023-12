Zwei Bücher der Autorin Lisette Jupke auf den Stuttgarter Buchwochen ausgestellt

„Die Deklarationstäuschung“ und „Vierbeiner gesucht!“erfolgreich auf der Buchmesse am Stand des Selfpublisher-Verbandes präsentiert

Groß war die Freude der Autorin Lisette Jupke, über die Zusage, dass gleich zwei ihrer Bücher auf den Stuttgarter Buchwochen ausgestellt werden.

Bereits im Sommer hatte sie sich hierfür beim Selfpublisher-Verband beworben. Viele Hunderte Bewerbungen gab es für die begehrten 80 Buchplätze an ihrem Stand, daher freute sie sich über die positive Auswahl der Jury.

Bei Ihrem Buch, „Die Deklarationstäuschung“- Augen auf beim Futterkauf, hat sich die Autorin eingehend mit 100 verschiedenen Nassfuttersorten für Hunde auseinandergesetzt. Hier lag der Schwerpunkt in der Aufklärung der Verbraucher, wie man die Etiketten auf der Dose richtig lesen und eine aussagekräftige Beurteilung über deren Inhalt treffen kann. Der Leser erkennt rasch, ob es sich um ein Alleinfutter, ein Einzelfutter oder ein Ergänzungsfutter handelt. Durch das Wissen aus dem Buch kann der Verbraucher schnell erkennen, ob es sich um ein hochwertiges Futter oder um Schlachtabfälle und Füllstoffe in der Dose handelt.

In ihrem Kinderbuch „Vierbeiner gesucht!“ Vier Pfoten für Mia schreibt die Autorin in elf kleinen Geschichten über neun verschiedene Hunderassen und deren Charakter. Sie zeigt auf, welche Hunde sich als Familienhunde eignen, welche Aufgaben und Verantwortung man übernimmt, wenn man sich einen Hund zulegt. Wichtig ist es ihr hier aufzuzeigen, dass man sich vor dem Kauf eines Hundes überlegen soll, ob dieser zu einem passt. Leider wurden während der Coronazeit viele Hunde angeschafft, die genauso schnell nachher wieder im Tierheim gelandet sind.

Das Buch eignet sich auch hervorragend, um es mit den Kindern gemeinsam zu lesen. Sollten die Kinder schon größer sein und bereits Englischunterricht in der Schule haben, ist das neue Buch „Dog wanted!“ Four paws for Mia, welches von Kindern der Aktiven Schule in Petershausen in einem Schulprojekt übersetzt wurde, eine tolle Alternative zum deutschen Buch.

Mirals steht für eine artgerechte, natürliche und gesunde Ernährung von Tieren. Die Ernährung soll das Tier mit allen Nährstoffen versorgen, die es braucht, um gesund und glücklich zu sein.

Seit 2012 hält Tim Knobloch Ernährungsseminare, um die Menschen zu informieren und aufzuklären. Die Natur liefert bereits all das, was ein Tier für eine ausgewogene Ernährung braucht. Die Vollwertmenüs, welche Tim Knobloch entwickelte, sind so exzellent ausgewogen, dass er sich auf Anraten seines Umfeldes und den Mitgliedern seiner Hundeschule dazu entschloss, Ende 2016 diese Premium-Ernährung für alle Tierbesitzer zugänglich zu machen. Die entstandene „Mirals“ – Produktpalette ist absolut ehrlich, transparent, rein und natürlich. Frei von jeglichen Zusätzen. Rein darf nur, was frisch und gesund ist. Mit den höchsten Qualitätsstandards: frisch, nahrhaft und vollwertig – so wie es die Natur vorgesehen hat.

Aus Verbundenheit mit der Natur. Aus Respekt vor allen Tieren.

