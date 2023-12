ON AIR – AMG DIGITAL PRODUCT EXPERT TRAINING 2023

Bereits zum zweiten Mal fand das AMG DIGITAL PRODUCT EXPERT TRAINING im GATE22 statt. Bei der internationalen Trainingsveranstaltung für AMG Sales Experts stand in diesem Jahr der Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ im Rampenlicht. Als eingespieltes Team setzte b&b eventtechnik, gemeinsam mit der Eventagentur zet:project GmbH, die außergewöhnlichen Highlights des Fahrzeugs gekonnt in Szene. Unser multifunktionales Hybrid-Studio mit der 90 m2 großen Bühne bot dafür die ideale Kulisse.

Innerhalb von zwei Tagen fanden vier Livestream Sessions statt, welche durch den Moderator Matthias Beckwermert begleitet wurden. So konnten nicht nur die Innovationen des Fahrzeugs glänzen, sondern auch unsere hauseigene Streaming Plattform PIXSTREAM sowie das GATE22 als Eventlocation.

Die multifunktionalen Räumlichkeiten bieten dabei nicht nur ausreichend Platz für mehrere Fahrzeuge, sondern auch – wie im Set-up des AMG DIGITAL PRODUCT EXPERT TRAINING 2023 – für acht Dolmetscherkabinen. So konnten Teilnehmer weltweit das Training in ihrer bevorzugten Sprache verfolgen. Dank mehrerer Kameraeinstellungen, der Integration von Videos, vollflächigen Präsentationen und Gesprächen mit Experten sowie der Interaktion mit dem Chat war das AMG DIGITAL PRODUCT EXPERT TRAINING 2023 ein großer Erfolg.

Über b&b eventtechnik

b&b eventtechnik GmbH ist ein Fullservice-Dienstleister der Eventbranche mit Hauptsitz in Filderstadt. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und bietet umfangreiche Dienstleistungen aus den Bereichen Planung, Beratung, Veranstaltungstechnik, Messeservice und Mietmobiliar.

Im Hauptsitz arbeiten auf 5.500 m² Logistikfläche 53 Festangestellte. Die Production Company legt in allen Unternehmensbereichen großen Wert auf Nachhaltigkeit und orientiert sich an der Agenda 2030 der UN mit den 17 Zielen der nachhaltigen Entwicklung.

Die b&b eventtechnik GmbH gehört gemeinsam mit der b&b digital GmbH sowie der b&b extend GmbH zur b&b group. Seit Juni 2020 bietet b&b digital GmbH, ein Tochterunternehmen des Fullservice-Dienstleisters, die etwa 950 Quadratmeter große hybride Eventlocation GATE22 für Live und Online-Events an.

