Zum Reinbeißen gut: Der neue Simply V Block Würzig

Simply V lässt sich jetzt auch am Stück genießen: Ab August steht der Block in der besonders beliebten Geschmacksrichtung Würzig in den Kühlregalen. Damit erfüllt die Marke einmal mehr einen Verbraucherwunsch, der immer wieder an sie herangetragen wurde. Gleichzeitig bedient Simply V damit den sogenannten „Snackifikation“-Trend: Immer häufiger werden viele kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt gegessen anstelle von drei großen. Weil diese Mini-Mahlzeiten abwechslungsreich sein sollen, sind Produkte gefragt, die sich so vielseitig verwenden lassen wie der Simply V Block Würzig: Er lässt sich würfeln oder in Scheiben schneiden, reiben für die Pizza oder in Streifen schneiden für den Salat. Und als ganzes Stück ist er ein Highlight auf der „Käseplatte“.

Obwohl würzige Sorten so beliebt sind, gibt es bislang kaum Blöcke in dieser Geschmacksrichtung. Simply V ändert das nun mit einem – im wahrsten Sinne – ausgereiften Produkt, um das Wachstum auch in dieser Kategorie voranzutreiben. Wie erfolgreich der Marktführer dabei ist, hat er unlängst mit der Einführung des Simply V Caprese Genuss bewiesen.

Wie (fast) alle Produkte des Marktführers wird auch der neue Simply V Block Würzig mit Mandeln gemacht, ohne Soja und ohne Palmöl. Er begeistert mit seinem intensiv reifen Geschmack ebenso wir mit seinen vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten. Dazu schmeckt er nicht nur kalt. Er schmilzt auch perfekt, so dass er auch warm ein wahrer Leckerbissen ist.

Der neue Simply V Block Würzig ist ab August 2023 erhältlich. Die Bestelleinheit für den Handel besteht aus einem Tray mit sechs 200g-Packungen. Die unverbindliche Preisempfehlung für die 200g-Packung liegt bei EUR 2,99.

Weitere Informationen unter: https://www.simply-v.de/de/

Die E.V.A. GmbH wurde 2015 gegründet als Antwort auf den Wandel der Esskultur und der damit einhergehenden wachsenden Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln. Als Teil der Hochland-Gruppe verfügt das Unternehmen über ausgereiftes Käse-Know-how und entwickelt und produziert pflanzliche Alternativen für viele beliebte Käse-Kategorien. Die Gesellschaft mit Sitz in Oberreute beschäftigt derzeit rund 170 Mitarbeiter*innen an drei Standorten.

Mit der Marke Simply V stellt die E.V.A. GmbH die beliebtesten pflanzlichen Käse-Alternativen her und ist damit Marktführer in diesem Segment. Simply V Produkte werden mit wenigen, ausgesuchten Zutaten hergestellt und machen nachhaltigen Genuss ganz einfach. Zum Produktportfolio gehören Streichgenuss und Genießerscheiben, Reibegenuss und Pastagenuss, Hirtengenuss und Grill & Pfannengenuss sowie Caprese Genuss und Frischegenuss.

