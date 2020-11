Zuhause-Service für Senioren jetzt auch in Köthen

Die SeniorenLebenshilfe ist ein familiengeführtes Unternehmen, das ältere Menschen mit praktischer Hilfe in vielen Tätigkeiten in den eigenen vier Wänden unterstützt. Die Lebenshelfer/innen sind eine Schnittstelle auf menschlicher Ebene, die eine Brücke zwischen der vollständigen Alltagskompetenz und der Pflegebedürftigkeit baut. Jana Winzer bietet die vorpflegerische Dienstleistung für Senioren in der Region Köthen an. Sie ist eine neue freiberufliche Lebenshelferin, die das Team von www.seniorenlebenshilfe.de verstärkt und die Senioren als Lebenshelferin in und um Köthen zu mehr Lebensqualität verhilft.

Einzigartiges Dienstleistungskonzept für mehr Lebensqualität im Alter

Bisher ist das Team der SeniorenLebenshilfe bundesweit der einzige Dienstleister, der im Bereich der Vorpflege tätig ist. Das Ziel von Lebenshelfer/innen wie Jana Winzer beruht darauf, älteren Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz die Möglichkeit zu geben, länger in ihrem gewohnten Zuhause im vertrauten Umfeld leben zu können. Zu den Leistungen der SeniorenLebenshilfe gehören neben der Unterstützung im Haushalt und bei Arztbesuchen auch zwischenmenschliche Gespräche, gemeinsame Spaziergänge und ein offenes Ohr für alle Probleme. Die SeniorenLebenshilfe wurde 2012 von Geschäftsführerin Carola Braun gegründet und beschäftigt selbstständige Lebenshelfer/innen auf Honorarbasis. Wer für das bundesweite Netzwerk arbeitet, hat vor der Tätigkeitsaufnahme fachliche Schulungen und Fortbildungen über die Zentrale in Berlin absolviert.

Oftmals fehlt es an Menschlichkeit: Praktische, emotionale Dienstleistungen für ältere Menschen

Welche Leistungen gewünscht werden, stimmen die betreuungsbedürftigen Senioren und ihre Familie gemeinsam mit der SeniorenLebenshilfe ab. Am häufigsten sind unterstützende Tätigkeiten bei der Reinigung der Wohnung, beim Einkauf oder bei der Bewältigung der Wäsche und beim Kochen nötig. Auch die Alltagsbegleitung, beispielsweise die Wege zu Arztterminen und Behördengänge können von Lebenshelferinnen wie Jana Winzer übernommen und mit dem eigenen PKW durchgeführt werden. Mit motivierenden Worten und einem guten Beispiel begleiten die Lebenshelfer auf Spaziergängen und besuchen betreute Senioren regelmäßig. Manchmal geht es nur ums Zuhören, an anderen Tagen wird praktische Unterstützung benötigt.

Jana Winzer – eine neue Lebenshelferin für Köthen / SeniorenLebenshilfe

Frau Winzer führte als Konditorin über 20 Jahre eine familieneigene Bäckerei. Der Wunsch nach einem Perspektivwechsel führte sie 2020 zur SeniorenLebenshilfe, dessen einzigartige Dienstleistungen sie fortan als selbstständige Lebenshelferin in der Region Köthen anbietet. Durch ihre persönliche und berufliche Erfahrung, sowie Fort- und Weiterbildungen bringt Jana Winzer alle fachlichen Voraussetzungen mit. Sie ist empathisch, kann zuhören und anpacken, ist flexibel und hat ein großes Herz für die Sorgen und Wünsche älterer Menschen. Mit ihrem Einstieg ins Team der SeniorenLebenshilfe hat sie sich dafür entschieden, Köthener Senioren im Alltag zu helfen und ihnen als Freundin und Ansprechpartnerin zur Seite zu stehen. Privat ist Jana Winzer Mutter zweier Kinder. Neben Konzertbesuchen liebt sie ausgiebige Spaziergänge mit ihrem Hund.

Die SeniorenLebenshilfe – Lebenshelferin Jana Winzer

Die SeniorenLebenshilfe ist eine Marke der Salanje GmbH, deren Netzwerk bundesweit agiert und von der Berliner Zentrale koordiniert wird. Um das Dienstleistungsangebot deutschlandweit auszubauen, werden stets neue Lebenshelfer/innen gesucht. Auch Jana Winzer hat den Aufruf des familiengeführten Unternehmens gelesen, in dem qualifizierte Lebenshelfer/innen für ihre Heimatregion Köthen gesucht wurden. Durch Ihre Teilnahme an Schulungen, sowie die bereits vorhandene Qualifikation hat sich sie als Lebenshelferin etabliert.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

