Krank und dick durch Obst!

Obst und Gemüse sind gesund und sollten jeden Tag gegessen werden. Zucker und fettige Lebensmittel sollten stattdessen gemieden. Nur so kann ein Mensch gesund leben und sein Gewicht halten oder sogar abnehmen. So haben wir es gelernt und so wird es uns in der Gesellschaft eingetrichtert. Natürlich ist das im Grunde wahr und Obst ist sehr gesund. Doch wusstest du dass zu viel Obst auch krank und dick macht? In diesem Beitrag erfährst du, wieso das der Fall ist.

Fett im Obst

Apfel, Orange, Birne, Mango, Ananas, Kokosnuss und Co. sind super gesund und lecker, aber ihr Verzehr kann leider auch unangenehme Folge haben, wenn man sie zu oft zu sich nimmt. Sie können sogar fett machen, denn in den Früchten verstecken sich auch Kohlenhydrate und Fruchtzucker (Fructose).

Obst macht nicht satt

Obst allein macht außerdem nicht richtig satt und wir tendieren dann dazu, zu viel davon zu essen und somit befördern wir viele Zucker in unseren Körper. Dazu kann Fruchtzucker (wenn er in großen Mengen vorhanden ist) im Gehirn ein Hungergefühl auslösen, bzw. er führt nicht dazu, dass das Gehirn uns sagt, dass wir satt sind. Man neigt deswegen dazu, noch mehr zu essen, obwohl man keinen Hunger hat. So kann man mit Obst viele Kalorien ansammeln und dabei gegen die gute Absicht abzunehmen handeln.

Das gilt auch für Säfte

Viele wissen es nicht. Gemessen an den enthaltenen Kalorien, ist zum Beispiel Apfelsaft gefährlicher für die schlanke Linie als Bier: 100 ml Pils enthalten ca. 42 kcal während Apfelsaft bei der gleichen Menge 47 kcal enthält.

Reine Säfte und frisch gepresste Säfte sind gesund und haben sehr viele Nährstoffe, können aber auch krank und dick machen, wenn man sehr viel von ihnen trinkt. Außerdem sollte man ihren Zuckergehalt keineswegs unterschätzen. Fruchtzucker steht Haushaltszucker in nichts nach.

Über den Autor

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente. Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

