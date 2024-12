Zeit zu Verweilen: Vom Rooftop bis zur Tiefsee – die Lübecker Bar-Szene überrascht

Draußen ist es klirrend kalt und die ersten Schneeflocken tanzen durch die Luft. Wer in der kühlen Jahreszeit besondere Momente erleben möchte, kann in die vielfältige Bar-Szene von Lübeck eintauchen und sich mit einzigartigen Cocktail-Kreationen verwöhnen lassen.

„Sieht man in andere Länder sind Bars oft ein Ort der Begegnung, ein Platz zum Verweilen, Freunde zu treffen“, so Dietmar Baum, Vorstand DEHOGA Lübeck. „Auch unsere Stadt bietet diese Möglichkeit, die oft ungenutzt bleibt.“ Dabei locken Locations mit spektakulären Aus- und Einsichten – vom Rooftop bis zur Tiefsee, von hipp und angesagt bis kuschelig und gemütlich. „Die Vielfalt unterschiedlicher Bars ist in unserer Stadt schon außergewöhnlich“, findet Frank Denker, Kreisvorsitzender DEHOGA Lübeck. „Da finden alle das Passende für sich.“ So ist beispielsweise die „Highlight Panorama Bar“ im Hotel Vier Jahreszeiten der höchst gelegene Ort der Stadt zum Verweilen und Genießen. Dort lässt sich der Tag entspannt mit einem Wein oder Cocktail in der Hand und dem weiten Blick über die Stadt ausklingen. Tief hinunter entführt hingegen die im Jahr 2020 eröffnete Nautilo Bar mit U-Boot-Flair im Radisson Blu Senator Hotel. In der stylish-eleganten Bar werden Cocktails und Signature-Drinks in einem der Unterwasserwelt nachempfundenen Ambiente serviert.

Wer eher auf der Suche nach Ruhe ist, wird im „Wohnzimmer“ der KOCHWERK Lübeck Bar im Holiday Inn Lübeck begrüßt. „Abschalten, reden und relaxen ist unser Credo“, erklärt Christian Schmidt, General Manager Holiday Inn Lübeck und Vorstand DEHOGA Lübeck. Denn mit Blick auf ein virtuelles knisterndes Kaminfeuer inmitten von Büchern und Accessoires lassen sich in entspannter Atmosphäre die frisch gemixten Cocktails wie im eigenen Wohnzimmer genießen – von neuen Kreationen bis zu den absoluten Klassikern.

Aktiv dabei sind hingegen die Gäste im Billard Sport Casino, das Jeanie und Frank Denker bereits seit fast drei Jahrzehnten in Lübeck führen. Denn dort kommen die Dart-, Kicker- und Billard-Fans ebenso wie Cocktail-Liebhaber auf ihre Kosten. Denn einige Bar-Tender konnten schon diverse internationale Wettbewerbe für sich entscheiden. Daher scheut Inhaber Frank Denker nicht den Vergleich mit professionellen Cocktailbars. „Schließlich entscheidet sowieso der Gast, ob der Drink einen „Wow“-Effekt hat“, so Frank Denker mit einem Lächeln.

Wen es in diesen Tagen eher raus aus der Stadt und an die See zieht, kann auch in Travemünde entspannte Abendstunden verbringen. So begeistert die Hotelbar „Night Sailer“ im Maritim Travemünde mit einer der größten Angebote an Gin-Spezialitäten direkt an der Ostseeküste. Denn Gäste können vor Ort mehr als 30 verschiedene Gin-Sorten kennen- und schätzen lernen.

Mit ihrem stilvoll-maritimen Ambiente überzeugt auch die Seven C“s Bar im Atlantic Grand Hotel in Travemünde. Dort lassen sich mit Blick auf die Ostsee ein gepflegter Single Malt, ein köstlicher Cocktail oder ein frisch gezapftes Bier genießen. Ob in der Stadt oder an der See, jede Bar strahlt ihre ganz eigene Faszination aus und lädt zu einer Entdeckungsreise ein.

