Zauberwald & Zwergenkraft

Fantasiereisen und Meditationen für Kinder

EINE SPIRITUELLE KRAFTQUELLE – NICHT NUR FÜR KINDER

Dieses Buch ist ein echter Schatz für alle, die Kinder stärken möchten. Einleitend klären uns Jennie Appel und Dirk Grosser über das Wesen und den Nutzen der Meditation im Allgemeinen – und insbesondere für Kinder – auf und bieten uns im Folgenden eine Vielzahl zauberhafter Fantasiereisen zum Vorlesen. Abenteuer, aufgrund derer Kinder Vertrauen zu sich selbst entwickeln, durch die sie erfahren, dass sie nicht alleine sind und wie viel sie selbst schon können. Dass die geführten Mediationen bei Kindern viel bewirken, davon konnte sich das Autorenteam in jahrelanger Praxis als Seminarleitung überzeugen. Aber auch Erwachsene profitieren beim Vorlesen: indem sie die Kinder begleiten, mit ihnen wachsen und dazu lernen. Das schafft Verbundenheit.

Wie wir Kindern das Meditieren optimal ermöglichen, wo wir sinnvollerweise eine kleine Lesepause einlegen und welche Meditation sich in welcher Situation besonders eignet, erfahren wir im Vorspann jedes Abenteuers.

Großen Wert legen Autorin und Autor darauf, dass sich Kinder bei der Wahl des Themas einbringen dürfen. Eine Wahl, die die zauberhaften Illustrationen von Brigitte Kuka sehr erleichtern. Gelungen setzen sie den jeweiligen Fantasiewelten in Szene und schaffen so ein bildhaftes Pendant zum Text.

Was man deutlich spürt: Autorenteam sowie Illustratorin schätzen Kinder sehr und haben sich einen liebevollen Zugang zu deren Welt bewahrt.

