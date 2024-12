Zahnputztabletten: Alternative für die Mundhygiene oder ein Nischenprodukt?

Wenn es um Mundhygiene geht, sind die meisten Menschen an die klassische Tube gewöhnt: Ein Druck, und die cremige Paste landet auf der Zahnbürste. Doch es gibt eine Alternative, die nicht nur unser tägliches Ritual, sondern auch den Markt für Zahnpflegeprodukte verändern könnte – Zahnputztabletten. Axel Kaiser, Gründer von Denttabs, ist einer der führenden Verfechter dieser innovativen Form der Zahnpflege. Sein Ziel: Zahnputztabletten als zukunftsfähige Alternative zur klassischen Zahnpasta zu etablieren und ihre Vorteile klar in den Vordergrund zu stellen.

Was sind Zahnputztabletten und wie funktionieren sie?

Zahnputztabletten sind kleine, runde Tabletten, die zunächst wie Pfefferminzbonbons wirken. In Wahrheit beinhalten sie jedoch natürliche Inhaltsstoffe, die für die tägliche Zahnpflege optimiert wurden. Die Anwendung ist simpel: Man zerbeißt die Tablette im Mund, vermischt sie mit Speichel und bildet so eine Paste, mit der die Zähne wie gewohnt geputzt werden. Das Besondere an den Denttabs ist die Verwendung von Zellulose als Hauptbestandteil, der laut Kaiser die Zähne so glatt poliert, dass Bakterien weniger gut anhaften können. Weiterhin sind in den Tabletten nur wenige Inhaltsstoffe enthalten, was sie zur Naturkosmetik macht und unnötige Zusätze, wie z.B. Konservierungsstoffe, überflüssig macht.

Vorteile der Zahnputztabletten: Nachhaltigkeit und Hygiene im Fokus

Axel Kaiser betont gerne auch die umweltfreundlichen Aspekte von Zahnputztabletten. Anders als bei Zahnpastatuben entsteht hier kein Plastikabfall, da die Tabletten entweder unverpackt oder in kompostierbaren Verpackungen angeboten werden. Dies passt zum allgemeinen Trend hin zu nachhaltigen Produkten und spricht besonders umweltbewusste Verbraucher an. Zudem lässt sich das Produkt leicht transportieren und ist ideal auch für Reisen – kein Auslaufen in der Tasche und keine Probleme mit den Sicherheitskontrollen an Flughäfen, da es sich nicht um Flüssigkeiten handelt.

Ein weiteres zentrales Argument für Zahnputztabletten ist die Hygiene. Während herkömmliche Zahnpasten oft viele zusätzliche Inhaltsstoffe enthalten, die für Stabilität und eine cremige Konsistenz sorgen, konzentrieren sich Zahnputztabletten auf das Wesentliche. Kaiser erklärt, dass gerade die reduzierte Rezeptur der Denttabs die Zahnpflege auf ein neues Niveau hebt. Durch die mikrofeine Zellulose werden die Zähne glatt poliert, was die Ansiedlung von Bakterien erschwert. Der Verzicht auf Wasser in den Tabs eliminiert außerdem die Notwendigkeit für Konservierungsstoffe, die in feuchten Produkten erforderlich sind.

Sind Zahnputztabletten genauso effektiv wie klassische Zahnpasta?

Die Frage nach der Wirksamkeit ist entscheidend, wenn es darum geht, Zahnputztabletten als Alternative zu etablieren. Zahnmedizinerin Professorin Cornelia Frese von der Deutschen Gesellschaft für Präventivzahnmedizin gab zu bedenken, dass es derzeit nur wenige klinische Studien zu Zahnputztabletten gibt, während herkömmliche Zahnpasta jahrzehntelang optimiert wurde. Insbesondere das Fluorid, ein zentraler kariespräventiver Inhaltsstoff, ist in manchen Zahnputztabletten nicht enthalten. Die fluoridfreie Variante ist deshalb umstritten, da sie das Kariesrisiko erhöhen könnte. Kaiser hat sowohl fluoridhaltige als auch fluoridfreie Varianten im Sortiment. In zahlreichen Studien zeigte sich eine mindestens ebenbürtige Bioverfügbarkeit wie in herkömmlicher Zahnpasta.

Kritikpunkte: Preis und Anwendungskomfort

Obwohl Zahnputztabletten in vielen Aspekten überzeugen, gibt es auch Kritikpunkte. Zahnputztabletten wie Denttabs stehen oft im Ruf, teurer als herkömmliche Zahnpasta zu sein. Eine Discounter-Zahnpasta kostet pro Anwendung oft nur wenige Cent, während 62 Denttabs – ausreichend für einen Monat – etwa 2,45 Euro kosten, also rund 4 Cent pro Nutzung. Doch im Vergleich zu hochpreisigen Zahncremes wie Elmex (3,99 Euro pro 75-ml-Tube) zeigen sich die Tabs als echte Preisalternative: Rechnet man den verbleibenden Rest in der Tube ab, bleiben etwa 63 Anwendungen übrig, was Kosten von rund 6 Cent pro Anwendung ergibt. Damit bieten Denttabs nicht nur preislich, sondern auch durch ihre nachhaltige Verpackung und den Verzicht auf unnötige Zusatzstoffe eine überzeugende Alternative. Axel Kaiser sieht darüber hinaus großes Potenzial in der Skalierung der Produktion, um die Tabletten künftig noch kostengünstiger auf den Massenmarkt zu bringen.

Ein weiterer Punkt ist die Anwendung. Viele Anwender berichten, dass es zunächst ungewohnt ist, die Tablette zu zerkauen und sich die entstandene Paste schwerer gleichmäßig auf alle Zähne verteilen lässt. Dennoch betont Kaiser, dass die Polierwirkung der Zellulose einen gründlichen Reinigungseffekt bietet und die Anwendung mit etwas Übung problemlos in die tägliche Routine integriert werden kann.

Die Zukunft von Zahnputztabletten: Nischenprodukt oder Mainstream?

Die Nachfrage nach Zahnputztabletten hat in den vergangenen Jahren Schwankungen erlebt. Während der Trend zu Unverpackt-Läden und nachhaltigen Produkten das Wachstum ankurbelte, führten die Pandemie und die multiplen Krisen zu einem bedauerlichen Rückgang der Aufmerksamkeit. Doch Kaiser bleibt optimistisch und sieht großes Potenzial für eine breite Marktakzeptanz. Durch strategische Partnerschaften und Listungen in großen Supermarktketten wird er die Sichtbarkeit erhöhen und das Bewusstsein für die Vorteile von Zahnputztabletten schärfen.

Letztlich bleibt die Frage offen, wie schnell Zahnputztabletten den Durchbruch schaffen und zu einem neuen Standard in der Zahnpflege werden. Es bedarf wahrscheinlich noch mehr Aufklärung und vielleicht auch eine Senkung der Preise, um ein breiteres Publikum zu überzeugen. Dennoch zeigen die Argumente für Umweltfreundlichkeit, reduzierte Inhaltsstoffe und die flexible Anwendung, dass Zahnputztabletten durchaus das Potenzial haben, die Zahnpflege zu revolutionieren – und kein Nischenprodukt, sondern eine Alltagslösung zu sein.

Autor: Maximilian Bausch, B.Sc. Wirtschaftsingenieur und CEO ABOWI UAB

Die Denttabs innovative Zahnpflegegesellschaft mbH wurde 2009 gegründet und hat ihren Sitz im Berliner Stadtteil Wedding. Mit einem kleinen, dynamischen Team von etwa 15 Mitarbeitenden entwickelt und produziert das Unternehmen nachhaltige Zahnpflegeprodukte, insbesondere die innovativen Zahnputztabletten. Die Denttabs Zahnputztabletten bestehen zu 70 Prozent aus nachwachsender Zellulose, die sanft polierend auf die Zahnoberflächen wirkt. Axel Kaiser, Gründer und CEO: „Wir wollen die Ressourcen, die wir haben – unsere Erfahrung, unser Wissen, unsere Leidenschaft -, nutzen und dich morgens und abends daran erinnern, wie du bereits mit einer kleinen Tablette einen großen Unterschied machen kannst: für deine Zähne und für unsere Umwelt!“

