Zahnpoint Mainz: Weisheitszähne entfernen, muss das sein?

Fachzahnärztin für Oralchirurgie Dr. Viktoria Kipfmüller aus Mainz erklärt ob und wann Weisheitszähne entfernt werden müssen.

Weisheitszähne sind ein Überbleibsel der Evolution und heutzutage für uns Menschen nicht mehr notwendig. Jedoch werden immer noch in der Regel vier Weisheitszähne angelegt, jeweils als letzter Zahn im Kiefer. Häufig ist für den Durchbruch kein Platz, weil im Laufe der Evolution unsere Kiefer immer enger geworden sind

Wenn ein Weisheitszahn genügend Platz hat, regulär wächst und schmerzfrei bleibt, gibt es keinen Grund, ihn zu entfernen. Das ist jedoch eher selten der Fall.

— Gründe für eine Weisheitszahnentfernung

Manchmal brechen Weisheitszähne nur teilweise durch oder auch gar nicht. Aufgrund von Platzmangel kann ein Weisheitszahn schief wachsen und bedrängt dann andere Zähne, was dazu führt, dass diese ebenfalls schräg wachsen oder sich verlagern.

Ist ein Weisheitszahn durchgebrochen, kommt es häufig vor, dass er unregelmäßig geformt und zum Kauen kaum zu gebrauchen ist.

Bei vielen Menschen verursachen Weisheitszähne keine Beschwerden, sind jedoch echte Störenfriede. Sie liegen so dicht an benachbarten Zähnen, dass es Probleme beim Putzen gibt. Gerade weil die Zahnbürste den hintersten Rand der Mundhöhle schlecht erreicht, sind Weisheitszähne aufgrund ihrer ungünstigen Positionierung schlecht zu pflegen und dadurch anfälliger für Karies und so auch Ursache für Zahnfleischentzündungen.

Notwendig ist die Weisheitszahnentfernung, wenn solche krankhaften Veränderungen seiner Umgebung, d. h. von Knochen, Nachbarzähnen und Zahnfleisch auftreten.

Manchmal ist es aber auch erforderlich Weisheitszähne zu entfernen, ohne dass bereits Probleme oder Beschwerden vorliegen. Insbesondere wenn der Behandlungserfolg einer Zahnfehlstellungskorrektur durch den Durchbruch der Weisheitszähne gefährdet ist.

— Weisheitszahnentfernung – der richtige Zeitpunkt

Die operative Entfernung der Weisheitszähne sollte in einer Phase durchgeführt werden, wenn der chirurgische Aufwand und dadurch auch mögliche Komplikationen – in der Regel in jungen Jahren – geringer sind. Eine Extraktion im zweiten Lebensjahrzehnt ist meist sinnvoll.

— Sorgfältige Planung und schonende Behandlung

Über die genaue Lage der Weisheitszähne gibt ein Röntgenbild Aufschluss. Darauf kann auch erkannt werden, ob bereits Nachbarzähne Schaden genommen haben. Selbstverständlich wird auf eine schmerzarme Vorgehensweise geachtet. Eine ausführliche Beratung und OP-Planung ist selbstverständlich Die Entfernung von Weisheitszähnen gehört zu einer der häufigsten oralchirurgischen Maßnahmen, die wir in unserer Zahnarztpraxis in örtlicher Betäubung durchführen. Im Zahnpoint Mainz, Praxis für Zahngesundheit in den Mainzer Markthäusern, berät Frau Dr. Kipfmüller, Fachzahnärztin für Oralchirurgie, über die Vor- und Nachteile der Entfernung eines Weisheitszahnes.

Mehr Informationen auf der Website unter: https://www.oralchirurgie-mainz.com/weisheitszaehne.php

