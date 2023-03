Jubiläum bei DENIOS: Birgit Ostermann seit 25 Jahren dabei

„Ich erinnere mich noch genau: Mein erster Arbeitstag war ein sonniger März-Tag. Mit jeder Menge Herzklopfen habe ich damals das Gebäude bei DENIOS in Bad Oeynhausen betreten – und 25 Jahre später bin ich immer noch hier.“ Beim Weltmarktführer für Gefahrstofflagerung ist Birgit Ostermann seit nunmehr einem Vierteljahrhundert aktiv, dafür ist sie nun von Firmengründer Helmut Dennig sowie ihren Vorgesetzen Philipp Bruelheide und Tim Lohmeier geehrt worden.

Birgit Ostermann begann ihre Tätigkeit bei DENIOS am 16.03.1998 als Mitarbeiterin im Adressmanagement, wo sie noch heute tätig ist. Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem das Pflegen und Anreichern von Kunden-Daten, zudem kümmert sie sich um das Bearbeiten von Werbemittelbestellungen wie beispielweise dem DENIOS Hauptkatalog.

Weiterhin hat sie im Laufe ihrer Karriere viele andere Bereiche in dem Unternehmen kennengelernt wie den Einsatz in der Zentrale oder im Postdienst.

Ihre Vorgesetzen schätzen ihre sorgfältige Arbeitsweise sowie ihre offene und hilfsbereite Art, mit der sie ihren Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht.

„Nicht nur wegen ihrer langjährigen Erfahrung leistet Birgit Ostermann einen enorm wichtigen Beitrag für unsere aktuellen und zukünftigen Vertriebs- und Marketingaktivitäten“, sind sich die Gratulanten bei der Feierstunde einig.

Als Anerkennung für ihre außerordentliche Treue zu DENIOS bekam sie von Firmengründer Helmut Dennig eine Urkunde sowie einen kleinen Goldbarren überreicht – symbolisch für eine wertvolle und glänzende Leistung nach einem Vierteljahrhundert Zugehörigkeit zum Team.

Das Unternehmen freut sich auf eine weiterhin so gute Zusammenarbeit, Birgit Ostermann selbst nahm die zahlreichen Glückwünsche voller Freude entgegen: „Ich habe in meiner langen Zeit hier viele tolle Menschen kennengelernt und gehe jeden Tag mit Freude durch die Eingangstüren bei DENIOS. Dass ich mit einem fröhlichen Lächeln zur Arbeit fahren kann, darüber bin ich sehr dankbar und glücklich – auch jetzt noch nach 25 Jahren“.

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

