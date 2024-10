Yuasa auf der EICMA 2024 – 7. – 10.11., Fiera Milano, Halle 22, Stand Q20

GS Yuasa erneut Aussteller auf der weltgrößten Motorradmesse

Krefeld, Oktober 2024 – GS Yuasa, der weltweit führende Anbieter von Motorradbatterien, ist nach fünfjähriger Pause erneut Aussteller auf der EICMA (7. – 10. November, Fiera Milano/IT), der renommierten internationalen Zweiradmesse. 2024 ist damit in zweifacher Hinsicht besonders, denn in diesem Jahr feiert die EICMA ihr 110-jähriges Bestehen. Und da Tradition auch für GS Yuasa eine wichtige Rolle spielt, nutzt das Unternehmen die Gelegenheit und zeigt in Halle 22, Stand Q20, warum die Marke Yuasa untrennbar mit dem Motorradmarkt verbunden ist.

Im Fokus der gesamten Messe stehen das umfangreiche Sortiment an Hochleistungs-Motorradbatterien und intelligenten Ladegeräten der Marke Yuasa. Dank der Verwendung von zukunftsweisenden Technologien und japanischer Präzision steht die Marke für unübertroffene Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Marktführerschaft. Standbesucher haben die Möglichkeit, die neuesten Innovationen zu entdecken und sich mit Branchenexperten auszutauschen. Als Dankeschön warten außerdem exklusive (Werbe-)Geschenke.

Im Mittelpunkt der EICMA-Präsenz von GS Yuasa steht die klare Botschaft: „Forget the rest. Fit the original and the best“. Dieser selbstbewusste Slogan verkörpert das Engagement des Unternehmens für Leistung, Zuverlässigkeit und langlebige Qualität. Diese Eigenschaften überzeugt auch die Mehrheit der führenden Erstausrüster (OE) von Motorrädern weltweit, die auf Yuasa-Batterien ab Werk setzen. Die Batterien von GS Yuasa punkten mit bis zu viermal längerer Lebensdauer und 30 % mehr Startleistung als andere am Markt verfügbare Produkte. Patentierte Technologien, wie Sulfate Stop, sorgen dabei für eine unübertroffene Zuverlässigkeit.

GS Yuasa erfüllt die besonderen Anforderungen von Fahrern und Herstellern und etabliert sich als weltweiter Marktführer für Motorradbatterien und als zuverlässiger Partner für Qualität und Innovation. Die Batterien der Typen YTX, YTZ und GYZ werden zudem nur von GS Yuasa produziert und sind eingetragene Marken.

Theo den Hoed, Produktmanager für Motorradbatterien bei GS Yuasa Battery Europe Ltd, über die Rückkehr des Unternehmens zur EICMA: „Diese Veranstaltung bietet uns eine optimale Gelegenheit, mit der globalen Motorrad-Community in Kontakt zu treten und zu zeigen, warum Motorradbatterien der Marke Yuasa zurecht das Vertrauen von Herstellern und Fahrern genießen. Unser Engagement für technische Exzellenz und die Zusammenarbeit mit führenden Erstausrüstern hebt uns weiterhin von der Konkurrenz auf diesem Markt ab. Wir freuen uns darauf, unsere Innovationen zu präsentieren, mit neuen wie bestehenden Kunden in Kontakt zu treten und Marktkenntnisse auszutauschen und dadurch unsere führende Position auf dem globalen Markt für Motorradbatterien zu festigen.“

Mit über 700 Ausstellern aus 45 Ländern und mehr als 500.000 erwarteten Besuchern verspricht die EICMA 2024 eine großartige Veranstaltung zu werden. Als größte Motorradmesse der Welt bleibt die EICMA eine zentrale Plattform für Innovation, Networking und Engagement in der Motorradindustrie.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit sowie Erstausrüster vieler großer Marken. Die Hochleistungsbatterien der Typen YTX, YTZ und GYZ werden nur von GS YUASA produziert und sind eingetragene Marken von GS YUASA.

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben dem Bereich Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) zudem Automotive (Automobil-Starterbatterien) und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen).

GS YUASA ist Sponsor des Repsol Honda Teams HRC in der MotoGP, des Yamaha Teams im Motocross GP und des GERT56 Racing Teams.

