Cooler Master präsentiert seinen Dyn X Rennsimulator auf der ADAC SimRacing Expo 2024

Der Gaming- und PC-Hardware-Innovator mit großem Auftritt bei einem der weltweit führenden Simracing-Events

Eindhoven, Niederlande 9. October 2024 – Cooler Master, einer der weltweit führenden Hersteller von innovativer Gaming-Hardware und Tech-Lifestyle-Produkten, freut sich, seine Teilnahme an der ADAC SimRacing Expo 2024 anzukündigen, die vom 18. bis 20. Oktober in der Messe Dortmund stattfindet.

In diesem Jahr möchte Cooler Master mit einer Präsentation seines Dyn X Rennsimulators als Hauptattraktion sowohl Hobby- als auch Profi-Rennsimulationsfans begeistern.

Aufbauend auf einer wachsenden Präsenz in der Sim-Racing-Community bietet der Stand von Cooler Master eine Anlaufstelle für Fans von High-Performance-Renntechnologie.

Die Besucher erwartet eine Reihe von Aktivitäten, darunter Live-Demonstrationen, Vorträge von Branchenexperten und exklusive Treffen mit bekannten Persönlichkeiten aus der Welt der Rennsimulation. Diese Erlebnisse sollen die Spannung des virtuellen Motorsports mit der realen Welt des Motorsports verbinden und den Besuchern einen Einblick in die Zukunft des virtuellen Motorsports bieten.

Dyn X Rennsimulator: Das ultimative immersive Erlebnis

Der Dyn X Rennsimulator von Cooler Master ist das Highlight des Messestandes und bietet ein extrem realistisches und realitätsnahes Rennerlebnis. Ausgestattet mit modernster Bewegungstechnologie, präziser Steuerung und einem modularen Design für grenzenlose Anpassungsmöglichkeiten sorgt der Dyn X dafür, dass die Benutzerinnen und Benutzer bei jeder Lenkradumdrehung den Nervenkitzel eines echten Rennens spüren.

Die Hauptmerkmale des Dyn X Rennsimulators

Modernste Bewegungsplattform: Dynamische G-Kraft-Simulation für ein realistisches Erlebnis. Hochpräzise Steuerung mit unserem Partner Simucube: Das Gefühl von Lenkung, Pedalen und Schaltvorgängen aus der realen Welt wird durch ein authentisches Feedback nachgeahmt. Modulares Design: Vollständig anpassbar für verschiedene Rennstile und zukünftige Upgrades. Hochwertige Materialien: Hergestellt aus Stahlrohren wie bei einem Überrollkäfig eines Rennwagens für ein realistisches, erstklassiges Renngefühl.

Partnerschaft mit Simucube

Neben den Produkten von Cooler Master wird auch die Spitzentechnologie des Marktführers im Bereich Rennsimulation, Simucube, am Stand zu sehen sein. Der renommierte finnische Innovator in der Rennsimulationsindustrie hat den Markt mit seinen Lösungen revolutioniert, die den Realismus und die Leistung von Rennsimulationsgeräten verbessern.

Simucube ist bekannt für seine präzisionsgefertigte, hochleistungsfähige Rennhardware und hat sich durch sein Engagement für Spitzenleistungen zur bevorzugten Marke für professionelle Fahrer und Enthusiasten entwickelt, die ein möglichst authentisches Rennerlebnis suchen.

Als Erfinder der Produktkategorie ActivePedal hat Simucube die Grenzen der Pedaltechnologie für den Rennsport neu definiert. Das ActivePedal bietet unübertroffene Präzision und Einstellbarkeit und liefert das ultimative Feedback, das die reale Bremsdynamik eines Rennwagens nachahmt. Diese bahnbrechende Technologie ermöglicht es Rennfahrern, ihre Pedalreaktion fein abzustimmen, um sicherzustellen, dass jede Nuance im Rennen spürbar ist, und setzt damit einen neuen Standard für immersive Rennerlebnisse.

Cooler Master x Simucube 2 Pro

Die Cooler Master x Simucube 2 Pro Co-branded Direct Drive Wheelbase setzt neue Maßstäbe im Bereich der Rennsimulatoren und wurde für Elite-Rennfahrer und leidenschaftliche Enthusiasten entwickelt. Diese innovative Wheelbase transformiert das Rennsimulationserlebnis mit unübertroffener Präzision und eindringlichem Force-Feedback, angetrieben von einem drehmomentstarken, bürstenlosen Motor.

Der Simcube 2 Pro wurde für herausragende Leistung entwickelt und definiert neu, was im virtuellen Rennsport möglich ist, indem er ein Maß an Realität bietet, das die Konkurrenz übertrifft.

Dyn X: Drei Stufen der Rennsport-Exzellenz

Das Dyn X-Erlebnis bietet Rennfahrern schlüsselfertige Setups, die mit jeder Stufe mehr Immersion und Leistung bieten. Das hochmoderne Design und die Handwerkskunst von Cooler Master kommen voll zur Geltung und geben den Teilnehmern auf jeder Stufe einen Vorgeschmack auf erstklassige Rennsimulationen.

Dyn X Level I – Quali

Preis: ab 12.900 Euro Ein rennfertiges Erlebnis mit einem perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis für Fahrerinnen und Fahrer, die ihre ersten Erfahrungen mit wettbewerbsfähigen Rennsimulationen machen.

Dyn X Level II – Podium

Preis: ab 20.000 Euro Ideal für Profis und ambitionierte Rennfahrer. Diese Stufe steigert das Rennerlebnis mit einem hochwertigen Radstand, Lenkrad und Pedalen sowie einem Dreifachbildschirm für mehr Immersion.

Dyn X Level III – Grand Prix

Preis: ab 30.000 Euro Unser ultimativer Rennsimulator ohne Kompromisse. Ausgestattet mit einem hochmodernen Bewegungssystem und den hochwertigsten Komponenten unserer Partner. Dieser Simulator wurde für professionelle Rennfahrer entwickelt und bietet ein unvergleichliches Gefühl von Geschwindigkeit, Präzision und Realismus.

„Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr Teil der ADAC SimRacing Expo zu sein“, sagt Pier-Lou Bogros, Business Developer IMX bei Cooler Master. „SimRacing ist zu einem integralen Bestandteil unserer Marken-DNA geworden. Mit Dyn X haben wir die Grenzen der Innovation verschoben, um ein Erlebnis zu schaffen, das die Intensität und Aufregung des echten Rennsports widerspiegelt. Wir können es kaum erwarten, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich hinters Steuer setzen und den Unterschied spüren.“

Mehr als nur Simulatoren: Ein komplettes Angebot an Gaming-Hardware

Neben dem Dyn X wird Cooler Master sein komplettes Sortiment an Hochleistungs-Gaming-Hardware präsentieren, darunter die neuesten Kühllösungen, PC-Gehäuse, Gaming-Systeme und Monitore. Diese Produkte wurden entwickelt, um die Anforderungen professioneller Simracer und PC-Enthusiasten zu erfüllen und garantieren Präzision, Leistung und unvergleichliche Performance auf ganzer Linie.

Besuchen Sie Cooler Master auf der ADAC SimRacing Expo 2024

Cooler Master lädt alle Besucherinnen und Besucher – ob erfahrene Simracer oder Einsteiger – ein, den Stand zu besuchen und den Nervenkitzel des Dyn X aus erster Hand zu erleben. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die neueste SimRacing-Technologie zu testen und weitere Produkte der Premium-Gaming-Hardware von Cooler Master zu entdecken.

Veranstaltungsdetails

Ort: Messe Dortmund, Halle 3

Termin: 18. bis 20. Oktober 2024

Öffnungszeiten: 10:00 – 18:00 MEZ

Weitere Informationen zur Teilnahme von Cooler Master an der ADAC SimRacing Expo und zum Produktangebot finden Sie unter [ https://www.coolermaster.com/en-eu/events/adac-event/]

Über Cooler Master

Cooler Master ist ein weltweit tätiger Hersteller von Computerkomponenten mit Sitz in Taipei. Das Unternehmen produziert seit über 20 Jahren innovative Produkte, die wegweisend für die gesamte Branche sind. Unser Antrieb ist die Leidenschaft für die Dinge, die den Zusammenbau eines PCs zu einer so einzigartigen und positiven Erfahrung machen. Unsere nachhaltige Vision ist es, Design, Konstruktion und Anwendung von Personal Computern immer wieder neu zu erfinden. Wir von Cooler Master sind entschlossen, unseren Kunden und Fans das Nonplusultra in Sachen Auswahl und Flexibilität zu bieten. In der Vergangenheit haben wir das immer wieder unter Beweis gestellt, z. B. seinerzeit durch die Einführung des weltweit ersten PC-Gehäuses aus Aluminium und zuletzt durch den zukunftsweisenden Übergang zum modularen Format. Weitere Informationen über Cooler Master finden Sie unter www.coolermaster.de

