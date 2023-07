Youpretty und die Kraft der KI: Finden Sie Ihr perfektes Parfüm

Die Auswahl des passenden Parfüms aus über 17.000 weltweit erhältlichen Düften kann eine anspruchsvolle Aufgabe sein. Auch die Online-Parfümerie Youpretty.de kennt dieses Problem. Die Experten der Branche bieten jedoch nicht nur ausführliche Informationen über ihr Sortiment und allgemeine Hinweise zu Duftnoten. Mithilfe von künstlicher Intelligenz haben sie ein innovatives Quiz entwickelt, das Ihnen hilft, Ihr persönliches Parfüm zu finden.

Der Geruchssinn hat einen enormen Einfluss auf unsere Wahrnehmung von Gefühlen. Kein anderes menschliches Sinnesorgan ist so ausgeprägt wie die Nase, die in der Lage ist, rund eine Billion Gerüche zu unterscheiden. Das ist der Grund, warum viele Menschen ihren eigenen Körperduft mit den Duftkompositionen internationaler Parfümeure verfeinern möchten. Gleichzeitig kann die große Auswahl an Angeboten auch zu einer Qual der Wahl werden. Soll man die Persönlichkeit mit frischen oder blumigen Aromen betonen? Soll es ein süßes oder holziges Parfüm sein?

Das einzigartige Parfum-Quiz: Finden Sie Ihren persönlichen Duft mit künstlicher Intelligenz

Mit Youpretty und der KI gehören ab sofort alle Zweifel der Vergangenheit an. Als Fachspezialisten haben sich die Geschäftsführer Marc und Michael Seiberth der Entscheidungsschwierigkeit angenommen und ein erfolgreiches Konzept entwickelt. Gemeinsam haben sie Fragen entwickelt, deren Antworten von einer künstlichen Intelligenz ausgewertet werden. So erhalten Sie nicht nur drei Produktempfehlungen, sondern erfahren auch die Gründe hinter den Vorschlägen der KI.

Das einzigartige Parfüm-Quiz steht anonym und kostenlos allen Interessierten auf der Webseite des Unternehmens aus der Pfalz zur Verfügung. Bei Youpretty geht es nicht nur um Marketing, sondern darum, Internetnutzern die Bestellung des passenden Parfüms zu erleichtern, da es online nicht getestet werden kann. Durch die Angabe persönlicher Vorlieben und Aromen kann die KI den passenden Duft virtuell identifizieren. Wenn Sie Ihre Eigenschaften und Vorlieben gut genug kennen, können Sie auch Parfümprofile für Ihre Freunde erstellen lassen. Dank der KI wird das nächste Duftgeschenk mit Sicherheit den Geschmack des Beschenkten treffen.

Youpretty.de: Die transparente Online-Parfümerie mit innovativem Service

Neben der einzigartigen Quiz-Idee bietet die transparente Webseite von Youpretty den Besuchern noch viele weitere Funktionen. Mit variablen Filteroptionen innerhalb der drei Hauptkategorien Top-Marken, Düfte und Angebote können Sie gezielt nach Duftrichtungen, Produkttypen oder Füllmengen suchen.

Eine alphabetische Abfrageoption sowie ein freies Suchfeld, Ratgeber und Rezensionen ergänzen den umfangreichen Service. Die erfahrenen Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit gerne zur Seite, um Ihnen bei der Auswahl der passenden Kopf-, Herz- oder Basisnoten zu helfen. Sollten Sie dennoch eine Rücksendung wünschen, haben Sie volle 180 Tage Zeit dafür.

Es gibt also viele Gründe, bei der jungen Marke der DEAL Agency aus Landau einzukaufen. Dank effizienter Unternehmensführung locken außerdem unschlagbar günstige Preise. Dem individuellen Signatur-Duft steht somit nichts mehr im Weg.

Bei YOUPRETTY bieten wir Dir ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment an Parfüms von renommierten Marken aus dem Designer- und Nischenbereich. Entdecke zeitlose Klassiker, innovative Neuheiten und Unisex-Düfte, die zu jeder Persönlichkeit passen. Wir, als Experten, sind stets auf der Suche nach den neuesten Trends und Duftkreationen, um Dir ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu bieten.

Bildquelle: @Marc Seiberth