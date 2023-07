enviaM-Kunden sind mit ihrem Energiedienstleister sehr zufrieden

enviaM gehört aus Verbrauchersicht zu Deutschlands besten Dienstleistern und überzeugt mit herausragender Kundenzufriedenheit. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie „Rund ums Haus – Deutschlands Beste 2023“ von Focus-Money und ServiceValue. Um der Frage nachzugehen, welche Anbieter rund um Haus und Garten ihre Kundinnen und Kunden in besonderem Maße zufriedenstellen, hatten die Marktforscher im Mai 2023 insgesamt 141.324 Verbraucherurteile zu 1.315 Unternehmen aus 86 Branchen eingeholt und ausgewertet. Basis der Kundenurteile waren die eigenen Erfahrungen und Erlebnisse, die die Studienteilnehmer in den vorangegangenen 36 Monaten mit dem jeweiligen Unternehmen gemacht hatten. Im Fokus der Untersuchung standen dabei nicht nur Produkte und Dienstleistungen, sondern auch die Fähigkeiten, Eignung und das Wissen der Mitarbeiter. Der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland punktete als Branchenprimus in der Kategorie „Energieversorger“, in der allein 50 Unternehmen auf dem Prüfstand standen.

„Dieses Feedback freut uns besonders – es belegt, dass speziell in diesen herausfordernden Zeiten unsere konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der Kunden Früchte trägt und sie uns in allen Fragen rund um Energie und energienahe Dienstleistungen als verlässlichen Partner wahrnehmen“, betont Lutz Lohse, Leiter Vertrieb/ Kundenservice bei enviaM.

Bei der Analyse wurden die Kundenurteile anhand einer sechsstufigen Zustimmungsskala von 1 („äußerst zufrieden“) bis 6 („nicht zufrieden“) erfasst und für jedes Unternehmen ein Mittelwert – die individuelle Gesamtzufriedenheit – berechnet. Unternehmen, deren Gesamtzufriedenheit über dem Durchschnitt der jeweiligen Branche liegt, erhalten das Prädikat „GUT“. Liegt der eigene Mittelwert, wie bei enviaM, sogar noch über dem Mittelwert dieser überdurchschnittlichen Gruppe, erhält das Unternehmen die Auszeichnung „SEHR GUT“.

Die Ergebnisse der Studie „Rund ums Haus – Deutschlands Beste 2023“ wurde in Focus-Money 28/2023 veröffentlicht.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.400 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen, die direkt oder über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt sind.

Kontakt

envia Mitteldeutsche Energie AG

Evelyn Zaruba

Chemnitztalstraße 13

09114 Chemnitz

0371 4821748



http://www.enviaM-gruppe.de/presse

