Yanmar Compact Equipment präsentiert sich auf der bauma 2022

Reims/München, 31.08.2022 – Yanmar Compact Equipment (Yanmar) hat sich das Ziel gesetzt, den Besuchern und Besucherinnen der bauma 2022 eine spannende und interaktive Erfahrung zu bieten. Die „Yanmar City“ befindet sich auf dem Freigelände Nord, Stand FN 1017/2, und wird in vier Themenbereichen die unternehmenseigenen Maschinen und Geräte für Straßenbau, Abbrucharbeiten, Erdbewegung und Landschaftsbau präsentieren. Daneben wird es einen eigenen Bereich für das hochmoderne elektrische Plug-in-Sortiment und einen Live-Vorführbereich geben.

Yanmar bekennt sich klar zur Elektrifizierung seiner Maschinen. So stellt das japanische Unternehmen eine Reihe von vielversprechenden vollelektrischen Erweiterungen seiner Produktpalette vor. Neben dem Minibagger SV17e, der im November 2021 als Prototyp eingeführt wurde, werden mehrere brandneue Modelle und exklusive Prototypen präsentiert. Ziel ist es, in Zukunft ein vollständiges Sortiment an elektrischen Kompaktmaschinen anzubieten.

Die „Yanmar City“ spiegelt das Bestreben des Unternehmens wider, über das reine Entwerfen und Herstellen von Baumaschinen hinaus ein tiefergehendes Kundenerlebnis zu schaffen. Neben der Einführung seiner neuesten Produkttechnologien wird Yanmar auch zahlreiche innovative Anbauwerkzeuge sowie eine Reihe von kundenorientierten Finanzierungsoptionen und bedienerorientierten Lösungen vorstellen.

Die „Yanmar City“ steht ganz im Zeichen der Digitalisierung und wird mit einer interaktiven App kompatibel sein, die speziell für die bauma entwickelt wurde. Neben fachkundigen Produktpräsentationen erwartet die Besucherinnen und Besucher die Einführung des mit Spannung erwarteten Yanmar Operators Club, ein exklusiver Wettbewerb für Bediener sowie unterhaltsame Spiele und Aktivitäten für die ganze Familie während des Wochenendes.

Das Konzept der „Yanmar City“ steht ganz im Zeichen des neuen Markenslogans „Building With You“. Dieser unterstreicht das klare Bekenntnis des Unternehmens zu einer engen Zusammenarbeit und Partnerschaft mit den Kunden und unterstreicht die Positionierung von Yanmar als globaler Marktführer im Bereich der Kompaktmaschinen. Zu Beginn des Jahres hat das Unternehmen bereits seine Standardlackierung in Premium Red geändert. Diese Maßnahme ist Teil einer weltweiten Initiative zur Festigung der visuellen Markenidentität.

Damiano Violi, Managing Director von Yanmar Compact Equipment EMEA, kommentiert: „Die bauma ist die weltweit größte Messe der Baubranche und ein wichtiges Datum im Baukalender. Mit Tausenden von Besuchern aus der ganzen Welt ist dies die perfekte Gelegenheit, unser Engagement für die Elektrifizierung zu bekräftigen. Wir werden eine Reihe von exklusiven neuen Plug-in-Produkten, neueste bahnbrechende Maschinentechnologien und unser komplettes Anbaugeräteprogramm vorstellen. Es ist zudem die perfekte Gelegenheit für den Austausch mit unseren Kunden zu zeigen. Wir wollen zu ihrem Erfolg beitragen.“

„Neben der Möglichkeit, unsere neuesten Modelle aus der Nähe zu sehen, werden die Besucher die Gelegenheit haben, mehr über unseren neuen Operators Club und den Operator-Wettbewerb zu erfahren. Auch informieren wir über unsere neuesten Finanzierungsoptionen, After-Sales-Lösungen und zukünftige Nachhaltigkeitsinitiativen. Es wird ein fantastisches Event und wir freuen uns darauf, Sie in der Yanmar City begrüßen zu dürfen.“

Giuliano Parodi, Global CEO von Yanmar Compact Equipment, fügt hinzu: „Wir sind bestrebt, weltweit an der Spitze des Marktes für kompakte Baumaschinen zu agieren und Standards in puncto Qualität, Leistung, Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit zu setzen.“

„Unser Ziel ist, gemeinsam mit unseren Händlerpartnern starke, dauerhafte Beziehungen zu pflegen und einen außergewöhnlichen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Wir hören auf Feedback, bauen Vertrauen auf, verfolgen einen praxisorientierten Ansatz und sind stolz darauf, unseren Kunden beim Erreichen ihrer Ziele zu helfen. In einer sich schnell verändernden Welt sehen wir bei Yanmar uns verpflichtet, unseren Kunden zu helfen, eine bessere Zukunft für alle zu schaffen.“

Weitere Informationen über Yanmar erhalten Sie unter https://www.yanmar.com/de/construction/ Besuchen Sie gern Stand FN 1017/2, Freigelände Nord, auf der bauma 2022 und lernen Sie das Team kennen.

Yanmar Compact Equipment EMEA baut und vertreibt kompakte Baumaschinen für den Straßen- und Tiefbau, den Galabau und die Landwirtschaft. Die Produktionsstätten befinden sich in Saint-Dizier, Nordost-Frankreich, Fukuoka, Japan und in Crailsheim, Baden-Württemberg, Deutschland. Die Vertriebszentrale für Europa liegt im französischen Bezannes bei Reims. Das Unternehmen verfügt über ein Netz von über 170 Vertragshändlern und Importeuren aus ganz Europa.

