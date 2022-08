Codasip tritt dem Intel-Programm „Pathfinder for RISC-V“ bei

München, Deutschland, 31 August 2022 – Codasip, ein führendes Unternehmen in der Prozessor-Design-Automation und für RISC-V-Prozessor-IP, kündigte heute an, dass es seinen 32-Bit-Prozessorkern L31 auch über die Professional Edition des Intel-Programms „Pathfinder for RISC-V*“ verfügbar macht. Mit dem Beitritt in dieses Programm öffnet Codasip seine preisgekrönte eingebettete RISC-V-Technologie jetzt auch für einen breiteren Einsatz von Intel-FPGAs in der Prototypenentwicklung, im Produktionsdesign oder zu Forschungszwecken.

Besonders in den frühen Phasen der SoC-Entwicklung ist es vorteilhaft, Architektur-Untersuchungen durchzuführen und verschiedene Konfigurationen und Kombinationen von IP zu testen. Der heute angekündigte Beitritt in das Intel-Pathfinder-Programm stellt eine einheitliche Umgebung für die Verwendung von RISC-V- und Peripherie-IP auf Intel-FPGA-Boards bereit.

„FPGAs sind ein wesentlicher Teil der Elektronik-Industrie sowohl in der Prototypenentwicklung als auch in der Fertigung“, sagte Rupert Baines, Chief Marketing Officer von Codasip. „Wir begrüßen das Investment Intels in dieses Programm. Diese nachweisliche Verpflichtung für RISC-V ist von Vorteil für das gesamte RISC-V-Ecosystem. Wir sind geehrt, Teil dieser Initiative zu sein, die es unseren Kunden erlaubt, die Vorzüge von Intel-FPGAs zu nutzen, wenn sie ihre RISC-V-SoCs entwickeln.“

„Das rapide Aufkommen von RISC-V öffnet neue Wege für die Entwicklung von Produkten und Lösungen. Wir streben danach das RISC-V-Ecosystem um eine gemeinsame Vision zu bereichern, die den Einsatz von RISC-V beschleunigt. Auf dem Weg zu diesem Ziel freut es uns, dass Codasip seine Prozessor-IP in das Intel-Pathfinder-for-RISC-V-Programm einbringt“, sagte Vijay Krishnan, General Manager, RISC-V-Ventures bei Intel.

Es ist ebenso vorteilhaft, die Entwicklung von Software früh im Entwicklungsprozess zu beginnen. Dieses Programm enthält eine vereinheitlichte IDE und Software-Stacks mit integrierten Softwaretoolchains und häufig eingesetzten Betriebssystemen, welche die wesentlichen Elemente für die Entwickler von eingebetteter Software darstellen.

Weitere Informationen über das Pathfinder-for-RISC-V-Programm von Intel erhält man über pathfinder.intel.com.

Im Rahmen der Zusammenarbeit können FPGA-Boards und -Software-Stacks von Intel mit Bitmap-Files des RISC-V-Kerns L31 von Codasip kombiniert werden. Davon profitieren die Entwickler von Anwendungen wie Internet der Dinge (IoT) und Künstlicher Intelligenz am Edge-Knoten (Edge-KI).

Das L31-Bitmap-File für die Intel-FPGAs kann von der Codasip-Webseite heruntergeladen werden: https://codasip.com/codasip-l31-risc-v-core-on-intel-pathfinder/

Der L31 von Codasip ist ein eingebetteter 32-Bit-RISC-V-Prozessorkern, der den Befehlssatz RV32IMCB unterstützt. Er besitzt eine dreistufige Pipeline und vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten einschließlich Cache-Speicher und Tighly-Coupled-Memories (TCM).

* Intel, das Intel-Logo und weitere Intel-Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation oder seiner Tochterunternehmen. Andere Namen und Marken können im Besitz weiterer Eigentümer sein.