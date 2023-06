Yamaha Video-Sound Bar CS-800 ist jetzt zertifiziert für Microsoft Teams

Rellingen, 15. Juni 2023 – Die Yamaha Music Europe GmbH hat heute die Microsoft Teams-Zertifizierung für die CS-800 Video Sound Bar bekannt gegeben. Die CS-800 ist ein All-in-One-System, das Mikrofon, Lautsprecher und Kamera in einem Gerät vereint und so ein komfortables und einfaches Konferenzerlebnis ermöglicht.

„Wir freuen uns, dass wir unser Portfolio an Produkten, die für die Zusammenarbeit mit Microsoft Teams zertifiziert sind, weiter ausbauen können“, sagt Thomas Hemery, Yamaha General Manager of Global Marketing and Sales, Professional Solutions Division. „Die einzigartigen Technologien des CS-800 ermöglichen eine reibungslose, unterbrechungsfreie Zusammenarbeit durch hochwertige Audio- und Videoqualität sowohl für persönliche als auch für entfernte Teilnehmer, um das beste Microsoft Teams-Erlebnis zu bieten, egal wo man arbeitet.“

„Ein zuverlässiges und lückenloses Kollaborationserlebnis ist für Anwenderinnen und Anwender in der heutigen Meeting-Umgebung von entscheidender Bedeutung“, sagt Albert Kooiman, Senior Director, Microsoft Teams Devices Partner Engineering and Certification bei der Microsoft Corp. „Yamaha hat eine lange Tradition in der Bereitstellung hervorragender Audiogeräte, und mit der Zertifizierung für Microsoft Teams bringt das CS-800 eine weitere Ebene der Zuverlässigkeit und Zusammenarbeit in das Teams-Erlebnis.“

Die SoundCap Eye™-Technologie nutzt Informationen aus dem mehrdimensionalen Beamforming-Mikrofonarray und präzise Positionsinformationen des Videos, um die Spracherfassung auf die Teilnehmenden des Meetings zu fokussieren. In Kombination mit einer intelligenten Lautstärkeregelung macht diese Technologie das CS-800 zur idealen für Seminarräume und kleine Meetingräume.

Die CS-800 Video Sound Bar verfügt über eine AI-fähige 4K-Videokamera, die Auto-Framing unterstützt und drei Modi ermöglicht: Verfolgung von Sprechenden, Einzelverfolgung oder Gruppenmodus. Die Positionsinformationen von Audio- und Video werden verwendet, um den Bereich eines Raums oder des Besprechungsraums zu bestimmen, in dem sich die relevanten Personen befinden, und um den Fokus auf diesen Bereich zu lenken.

Bei Verwendung der CS-800 mit einem PC (nicht innerhalb von Teams) können Nutzende über eine einfache USB-Verbindung Videoanrufe starten. Unabhängig davon, ob das Produkt in einer BYOD-Umgebung oder mit installierten Geräten verwendet wird, unterstützt es das automatische Aufwachen, wenn jemand den Besprechungsraum betritt, und bietet auf dem Bildschirm Anleitungen zum Starten der Besprechung. Darüber hinaus ermöglicht die Technologie Unternehmen das Hinzufügen individueller Hintergrundbilder und die Bereitstellung von Unternehmensnachrichten.

Installationsmethoden für die CS-800 sind Tisch-, Wand- und Display-Montage mit optionalem Montagezubehör. Weitere für Microsoft Teams zertifizierte Produkte von Yamaha Business Solution sind die ADECIA Ceiling Solution und die ADECIA Tabletop Solution.

Bildmaterial

https://yamaha.rtfm-pr.de/yamaha_CS-800_Teams.png

https://yamaha.rtfm-pr.de/yamaha_CS-800_Teams.zip

Über Yamaha Unified Communications

Audio- und Videokonferenzlösungen von Yamaha Unified Communications, Inc. machen Zusammenarbeit effizienter und steigern die Produktivität, wo auch immer Menschen arbeiten. Yamahas renommierter und qualitätsorientierter Ansatz bei der Entwicklung und Herstellung von professionellen Mikrofonsystemen, Konferenztelefonen und Video Soundbars garantiert hervorragende Audioqualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Die Unified Communications (UC)-Produkte von Yamaha sind sowohl kabelgebundenen als auch drahtlos verfügbar und ermöglichen es den Nutzern natürliche und klare Gespräche in jedem Konferenzraum.

Weitere Informationen finden Sie unter de.yamaha.com/uc

