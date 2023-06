Die Neuen an der Salatbar: Hellmann’s stellt Vinaigrettes vor

Mit drei Produkten erweitert die Marke Hellmann’s ihr Sortiment jetzt um

Vinaigrettes. Diese sind vielfältig einsetzbar und schnell vorbereitet, was in Zeiten

von Personalmangel im Gastronomiebereich für Entlastung sorgen kann. Die

Culinary Fachberatung von Unilever Food Solutions & Lusso schätzt dabei

besonders die Qualität ohne Kompromisse.

Thayngen, Juni 2023. Bisher wird Hellmann’s hauptsächlich mit Mayonnaise,

Ketchup & Co. in Verbindung gebracht, jetzt bringt die Traditionsmarke Vinaigrettes

auf den Markt. Die Produktneuheit wird in drei Sorten angeboten: eine klassische

Variante auf Balsamico-Basis, eine Citrus- sowie eine Sesam-Soja-Vinaigrette. Alle

sind vielseitig einsetzbar, können wie gewohnt als Dressing für Salate genutzt

werden, eignen sich aber auch für die Warmanwendung, zum Beispiel für sautierte

Riesencrevetten an Sesam-Soja-Vinaigrette auf thailändischem Glasnudelsalat. Sie

werden mit hochwertigen Zutaten, aber ohne künstliche Aromen oder

Konservierungsmittel hergestellt und schmecken wie selbstgemacht. Zudem

besitzen sie eine längere Haltbarkeit als selbstgemachte Vinaigrettes. Die

Vinaigrettes sind nach kurzem Schütteln sofort einsatzbereit und bleiben nach dem

Emulgieren mit einem Stabmixer sogar 24 Stunden lang perfekt verbunden. So

bietet Hellmann’s mit den Vinaigrettes eine praktische Ergänzung fürs Salatbuffet,

die weniger Handgriffe benötigt als üblich.

Von mediterran bis asiatisch

„Durch unsere drei Varianten ist für jeden Typ etwas dabei. Wir setzen auf eine

breite Geschmackspalette, einfache Zubereitung und hochwertige Zutaten“, sagt

Andreas Williner, Leiter der Culinary Fachberatung von Unilever Food Solutions &

Lusso. Unter den drei Neuheiten darf eine klassische Vinaigrette mit echtem Aceto

Balsamico di Modena IGP natürlich nicht fehlen. Sie wird durch natives Olivenöl und

Erdbeer- und Himbeersaft geschmacklich abgerundet und eignet sich neben den

typischen mediterranen Salaten auch für eine moderne Variante mit Melone und

Feta. Die Citrus-Vinaigrette aus Zitronen- und Mandarinensaft verleiht jedem

Blattsalat eine säuerliche Frische. Sie ist ausserdem perfekt kombinierbar mit

Fischgerichten, zum Beispiel als sommerliche Rainbow-Bowl mit geräuchertem

Lachs und Reis. Die Sesam-Soja-Vinaigrette bereichert Gerichte um ein asiatisches

Aroma und ist damit eine gute Ergänzung zu Ananas-Sojasprossen-Salat mit Poulet-Spiessen oder Karotten-Rotkohl-Salat.

Die Vinaigrettes werden in 1-Liter-Flaschen verkauft, die einzeln oder im 6er-Pack

erhältlich sind. Weitere Informationen sowie spannende neue Rezeptideen gibt es

unter ufs.com/vinaigrettes

Mit bekannten Marken wie Knorr Professional, Hellmann’s, The Vegetarian Butcher, Lukull, Carte D’Or und Lusso unterstützt Unilever Food Solutions & Lusso Gastronomen weltweit und bietet immer neue Ideen, Konzepte und Inspirationen für deren tägliche Arbeit. Seit 1838 ist das Unternehmen im Lebensmittelbereich tätig und arbeitet eng mit Betrieben aller Art und Grössen zusammen. Mit einem Experten-Team, den Culinary Fachberatern, werden regelmässige Workshops im modernen Chefmanship Center organisiert. Dort positioniert sich das Unternehmen erneut als Ratgeber und Partner der Gastronomen und bildet sie in verschiedenen Fachbereichen mit neuen Techniken weiter.

