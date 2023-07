Die Fachvereinigung Extruderschaum e.V. (FPX e.V.) und ihre Mitglieder tragen den gesellschaftlichen Wandel hin zu nachhaltigem und ressourcenschonendem Bauen aktiv mit: Als verantwortungsbewusste Hersteller freuen wir uns, die deutschlandweite Branchenlösung XPS-Circular vorzustellen, die speziell für das Recycling von XPS-Baustellenverschnitten entwickelt wurde.

Gebäude tragen zu stolzen 40 % der CO2-Emissionen bei. Deshalb ist eine effiziente Wärmedämmung von entscheidender Bedeutung, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und hier kommt XPS ins Spiel: Als innovativer Spezialdämmstoff wird XPS bei anspruchsvollen bauphysikalischen Anforderungen eingesetzt, beispielsweise bei Gründungsplatten, Perimeterdämmungen, Flachdächern und begrünten Umkehrdächern. Über den gesamten Lebenszyklus hinweg spart XPS das Hundertfache seiner Herstellungsenergie und CO2-Emissionen ein, was ihn zu einem unschlagbar nachhaltigen Dämmstoff macht. Im Vergleich zu anderen Baumaterialien schneidet XPS mit seiner langen Lebensdauer und den daher hohen CO2 Einsparungen bei weitem besser ab.

Die Mitgliedsunternehmen des FPX e.V. – Austrotherm, BACHL, Ediltec, Ravago und Ursa – haben bereits seit 30 Jahren ihr Recycling-Spiel perfektioniert. Produktionsabfälle werden konsequent wiederverwertet und fließen wieder in den Produktionsprozess ein. Um unseren Beitrag zum Klimaschutz weiter zu intensivieren, bieten wir nun den Kunden unserer Mitgliedsunternehmen in ganz Deutschland einen bequemen Entsorgungsservice in Kooperation mit unserem Partner ecoservice24 an.

Hierbei handelt es sich um ein einfaches und kostengünstiges Rücknahmesystem: Abfälle und Verschnitte können problemlos auf der Baustelle in separaten Säcken gesammelt werden. Unser Dienstleister ecoservice24 holt diese dann ab und führt das Recycling durch. Das recycelte Granulat wird anschließend von den XPS-Herstellern erneut in ihren Produktionsprozessen verwendet – ein perfekter Kreislauf!

Mit XPS-Circular präsentieren wir eine praxisorientierte Lösung für das Recycling von XPS-Baustellenverschnitten und leisten somit einen wertvollen Beitrag zur Schonung von Ressourcen und zur Reduzierung von CO2-Emissionen. Indem wir einen Abholservice deutschlandweit anbieten, machen wir es unseren Kunden einfach einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Der Start ist für den 1. September 2023 vorgesehen. Bei Interesse oder für weitere Informationen melden Sie sich bitte bei: info@ecoservice24.com

Falls Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Die Fachvereinigung Extruderschaum e.V. ist ein Zusammenschluss von führenden Unternehmen der Branche, die sich für die Förderung von ressourcenschonenden und nachhaltigen Lösungen im Bereich der Dämmstoffe einsetzen. Durch Forschung, Entwicklung und Innovationen strebt der FPX die kontinuierliche Verbesserung der Qualität und Umweltwirkungen von XPS-Dämmung (Extruderschaum) an.

Über Interzero und ecoservice 24:

Interzero ist einer der führenden Dienstleister rund um die Schließung von Produkt-, Material- und Logistikkreisläufen sowie Innovationsführer im Kunststoffrecycling mit der größten Sortierkapazität Europas. Unter dem Leitgedanken „zero waste solutions“ unterstützt das Unternehmen über 50.000 Kunden europaweit zum verantwortungsbewussten Umgang mit Wertstoffen und hilft ihnen so, ihre eigene Nachhaltigkeitsleistung zu verbessern und Primärressourcen zu schonen. Mit rund 2.000 Mitarbeiter*innen erzielt das Unternehmen einen Umsatz von über einer Milliarde Euro (2021). Durch die Recyclingaktivitäten von Interzero konnten lt. Fraunhofer UMSICHT allein im Jahr 2021 eine Million Tonnen Treibhausgase im Vergleich zur Primärproduktion und über 12,5 Millionen Tonnen Primärrohstoffe eingespart werden. ecoservice24 ist ein Service von Interzero über den sich über 25 verschiedene Abfallarten schnell und einfach entsorgen lassen. Die online buchbaren Entsorgungslösungen reichen vom klassischen Absetzcontainer bis hin zum komfortablen 1 m³ Big Bag. Weitere Informationen finden Sie unter www.ecoservice24.com und www.interzero.de.

Pressekontakt

FPX Fachvereinigung Extruderschaumstoff e.V.

Geschäftsführer Norbert Buddendick

Friedrichstraße 95

10117 Berlin

buddendick@fpx-daemmstoffe.de

www.xps-spezialdaemmstoff.de