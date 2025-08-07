Xerox und Kyocera vereinbaren strategische Partnerschaft zur Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-Inkjet-Produktionsdruckmaschinen

Kooperation adressiert wachsenden Bedarf an effizientem Einzelblatt-Inkjetdruck

Düsseldorf, im August 2025 – Die Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) gibt bekannt, dass sie eine Vereinbarung mit der Kyocera Document Solutions Inc. über die Beschaffung von Hochgeschwindigkeits-Inkjet-Produktionsdruckmaschinen für Einzelblätter geschlossen hat. Durch diese Zusammenarbeit kehrt das Unternehmen in den schnell wachsenden Markt für Einzelblatt-Inkjetdrucker (CSIJ) zurück und erweitert sein Produktionsdruckportfolio erheblich.

Durch diese Partnerschaft wird Xerox seinen Kunden leistungsstarke und kostengünstige Farb-Inkjetdruckmaschinen anbieten können, die in das Xerox Production Ecosystem integriert sind. Dazu gehören die Software Xerox® FreeFlow® zur Workflow-Automatisierung, Weiterverarbeitung und Fernwartung. Die neue Plattform wird eine End-to-End-Lösung bieten, die auf die sich wandelnden Anforderungen moderner Druckdienstleister zugeschnitten ist.

Rückkehr in den Markt für Einzelblatt-Inkjetdruck

„Dies ist ein entscheidender Moment für unser Produktionsdruckgeschäft“, sagt Terry Antinora, Senior Vice President und Leiter der Produkt- und Entwicklungsabteilung bei Xerox. „Mit unserem Wiedereinstieg in den Markt für Einzelblatt-Tintenstrahldrucker können wir unser Portfolio diversifizieren, die wachsende Nachfrage unserer Kunden nach Geschwindigkeit und Effizienz befriedigen und unser Engagement für die Führungsposition im Bereich der digitalen Produktion bekräftigen.“

Wachstumschancen im globalen Produktionsdruckmarkt

Aufbauend auf seiner Neugestaltung richtet Xerox sein Produktionsdruckgeschäft auf höherwertige Wachstumssegmente aus. Laut der Prognose „IT Strategies Cut Sheet Production Inkjet Forecast 2025“ wird für den Zeitraum 2025–2030 ein Anstieg der weltweiten Produktinstallationen (Einheiten) um mehr als 13 % CAGR erwartet. Die Ergänzung durch CSIJ-Produkte rundet das Flaggschiff-Angebot, zu dem unter anderem die Xerox® Iridesse® Production Press, die Xerox® Versant® Presses und die Xerox® PrimeLink® Drucker und -maschinen gehören, ab. Dadurch ist Xerox in der Lage, neue Wachstumsbereiche mit Innovation und Skalierbarkeit zu erschließen.

Diese Vereinbarung unterstreicht die Strategie des Unternehmens, differenzierte, ökosystemfähige Angebote bereitzustellen, die es Kunden ermöglichen, profitabel zu skalieren, Abläufe zu optimieren und die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Starke Kombination aus Technologie und Marktpräsenz

„Durch die Kombination der bewährten Tintenstrahltechnologie von Kyocera mit der globalen Reichweite, dem Kundenvertrauen und der Workflow-Automatisierung von Xerox bieten wir wirklich einzigartige Lösungen für Produktionsdrucker, die Zuverlässigkeit und einen Return on Investment für ihre Investition verlangen”, sagte Keisuke Koyama, Executive Officer und Senior General Manager der Corporate Marketing Division bei Kyocera Document Solutions Inc. „Gemeinsam ermöglichen wir unseren Kunden, sich in der sich schnell entwickelnden Produktionsdrucklandschaft effektiver zu behaupten.”

Markteinführung unter Xerox-Marke im Laufe des Jahres

Die neuen Druckmaschinen, die von Xerox verkauft und gewartet werden, werden unter dem Namen Xerox vertrieben. Sie sind mit von Xerox entwickelter Software, Integrations- und Serviceleistungen ausgestattet. Die Verfügbarkeit und modellspezifische Details werden im Laufe dieses Jahres bekannt gegeben.

