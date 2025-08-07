Open-Air Opernfest im Kurpark Bad Schwalbach – Ein Höhepunkt des Sommerprogramms

Am 30. August 2025 findet im malerischen Kurpark Bad Schwalbach ein Open-Air Konzerts mit den besten Stücken der italienischen Oper statt. Herbert Wüscher und ausgezeichnete Solisten laden das Publikum ein, sich in die Welt der eindrucksvollen Arien und Duette entführen zu lassen. Ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten!

Samstag, 30. August 2025

Beginn 19:30 Uhr

Bühne am Kurweiher (Open Air)

Das idyllische Kurpark-Ambiente von Bad Schwalbach wird Ende August zum Schauplatz eines hochkarätigen Opernabends: Unter freiem Himmel werden dann die schönsten Arien und Duette von Puccini, Verdi, Donizetti, Mozart und Rossini u.v.m. erklingen.

Neben namhaften Solistinnen und Solisten wie Francesca Patané (Sopran), Carlos Montané (Tenor), die lange und erfolgreich Hauptpartien an der MET (Metropolitan Opera in New York City) gesungen haben, oder Marco Chingari (Bariton und Gewinner des Voci-Verdiani-Wettbewerbes in Busseto), steht in diesem Jahr erstmals der Mainzer Tenor Herbert Wüscher auf dem Programm. Wüscher, dem im August 2024 beim 1. Internationalen Gesangswettbewerb zu Ehren von Romana Vaccaro in Bad Schwalbach von der versammelten Jury für seine sängerische Leistung ein Sonderpreis zugesprochen wurde, löst damit sein Gewinner-Engagement ein. Er wird u. a. die Arie „Ch’ella mi creda“ aus Puccinis La fanciulla del West singen. Zudem wird auch der Gewinner der diesjährigen Romana Vaccaro Opera Singing Competition zu hören sein, die kurz vorher stattfinden wird. Das vollständige Programm befindet sich aktuell in Abstimmung und wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Herbert Wüscher ist ein Tenor mit einer beeindruckenden Karriere und einer inspirierenden Geschichte der Resilienz und Leidenschaft für die Musik. Bekannt ist er durch viele mediale Berichte unter anderem vom SWR und der FAZ über seine bewegenden Auftritte auf dem Mainzer Domplatz. Herbert Wüscher erlebte Höhen und Tiefen, die seine musikalische Reise geprägt haben.

Geboren in Schweinfurt und mit einer frühen Leidenschaft für die Musik, begann Herbert Wüscher als Tenor eine erfolgreiche Laufbahn, die ihn vom Mainfranken Theater in Würzburg über das Stadttheater in Chemnitz zum Hessischen Staatstheater in Wiesbaden führte.

Trotz einer schweren Fußverletzung und daraus resultierenden Rückschl.gen fand Wüscher eine neue Leidenschaft: Opern in Form von Straßenmusik für alle zugänglich machen. Seine leidenschaftlichen Darbietungen verzauberten Menschen an verschiedenen Standorten – unter anderem in Mainz, aber auch in Würzburg, Freiburg, Straßburg, Basel und Salzburg – und gewannen mit seinen Interpretationen das mediale Interesse. Beispielsweise berichteten bereits die Landesschau Rheinland-Pfalz (SWR), die FAZ, die Allgemeine Zeitung und der Sensor in verschiedenen Beiträgen über ihn.

Nach einer weiteren Phase von Schicksalsschlägen, darunter gesundheitliche Probleme (der Verlust des Augenlichts und ein Nierenversagen), die Corona-Pandemie und der Tod der Lebensgefährtin, kehrte der fortan blinde Tenor 2024 mit neuer Energie und Entschlossenheit auf die Mainzer Bühne zurück und stellte sich neuen Herausforderungen wie dem Opernwettbewerb, den er auf Anhieb gewann. Seine Erfolgsgeschichte verbindet bewegendes Human-Interest-Potenzial mit musikalischer Qualität. Zusammen mit den international renommierten Kolleginnen und Kollegen entsteht ein Konzertabend, der sowohl regionale Verwurzelung als auch internationale Klasse zeigt.

Darüber hinaus wird Wüscher auch im Rahmen von Mainz lebt auf seinen Plätzen 2025 zu hören sein. Für weiterführende Informationen, Interviews oder Pressetermine stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit.

