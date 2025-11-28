Xerox ernennt Chuck Butler zum neuen Chief Financial Officer

Stärkung des Führungsteams mit neuer Finanzleitung und strategischer Neuausrichtung

Düsseldorf, 27. November 2025 – Die Xerox Holdings Corporation (NASDAQ:XRX) gibt die Ernennung von Chuck Butler zum neuen Chief Financial Officer (CFO) mit Wirkung zum 3. Dezember 2025 bekannt. Im Rahmen der Weiterentwicklung der Führungsstruktur des Unternehmens und nach einer gemeinsamen Entscheidung wird Mirlanda Gecaj das Unternehmen verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Ihr letzter Arbeitstag wird der 2. Dezember sein.

„Mirlanda hat eine wichtige Rolle gespielt, das Unternehmen durch eine bedeutende Phase des Wandels zu führen“, sagte Steve Bandrowczak, Chief Executive Officer von Xerox. „Im Namen des Vorstands und des Führungsteams danke ich ihr für ihre Führungsqualitäten und ihren Beitrag und wünsche ihr für die Zukunft alles Gute.“

Chuck Butler übernimmt Finanzführung bei Xerox

Butler bringt umfangreiche Finanz- und Betriebskenntnisse in seine neue Position ein. Er wird weiterhin die Leitung der Global Business Services Organisation übernehmen. Seine Ernennung spiegelt die kontinuierlichen Bemühungen von Xerox wider, die Führungsstruktur an den strategischen Prioritäten des Unternehmens auszurichten und die betriebliche Integration im gesamten Unternehmen zu stärken. Bevor er zu Xerox kam, war Herr Butler als Senior Vice President und Chief Financial Officer bei Lexmark tätig. Dort begleitete er das Unternehmen bei der Übernahme durch Xerox im Juli 2025.

Fokus auf die nächste Stufe des Wachstums des Unternehmens

„Chuck ist eine vertrauenswürdige Führungskraft mit fundiertem Fachwissen und einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der Förderung operativer Exzellenz“, sagte Steve Bandrowczak, Chief Executive Officer von Xerox. „Während wir die Neuausrichtung weiter vorantreiben, werden Chucks Erfahrung in der Leitung groß angelegter organisatorischer Veränderungen und sein Fokus auf die Stärkung von Teams von unschätzbarem Wert sein, um unsere nächste Phase des Wachstums und der Leistungssteigerung voranzutreiben.“

Herr Butler wird direkt an CEO Bandrowczak berichten. Seine Ernennung unterstreicht das kontinuierliche Bestreben des Unternehmens, sein Führungsteam zu stärken, die operative Leistung zu steigern und langfristigen Wert für Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen.

