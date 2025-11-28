meplan realisierte Projekte auf der ITMA Asia Singapur 2025

Münchner Messekreative von meplan realisierten Markenräume für Picanol und Saurer in Singapur

Nach einem erfolgreichen Auftritt mit Centrotherm auf der SEMICON SEA in Singapur 2025 verantwortete meplan auf der ITMA Asia Singapur 2025 die Messeauftritte von Saurer und Picanol.

Für den Bestandskunden Saurer übernahm meplan die Designentwicklung inklusive Korrekturläufe sowie die bauliche Umsetzung und die Koordination aller Gewerke. Beim Design arbeitete das Münchner Unternehmen eng mit dem kundenseitigen Kreativteam zusammen und betreute den Auftritt vollständig von der Planung bis zum finalen Abbau.

Saurer zählt seit der ITM Türkei 2022 und der ITMA Mailand 2023 zum Kundenkreis von meplan. Den erneuten Auftrag erhielt meplan über eine Ausschreibung. Saurer schreibt europaweite Projekte regelmäßig neu aus und arbeitet in Asien überwiegend mit lokalen Partnern. Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit der vergangenen Jahre entschied sich das Unternehmen wieder für meplan.

meplan hatte Kontakt zu Picanol bereits auf der ITM 2022 in der Türkei aufgenommen. Obwohl Picanol weltweit meist mit festen Dienstleistern arbeitet, signalisierte das Unternehmen früh Interesse an einer Kooperation für die ITMA Asia 2025. Das Standdesign stammte von Picanol selbst, während Planung, Umsetzung und Betreuung in der Verantwortung von meplan lagen.

Das Messegelände in Singapur brachte besondere logistische Anforderungen mit sich – insbesondere bei Anlieferungen, Abläufen und Bestellprozessen. Dank der bereits vor Ort gesammelten Projekterfahrungen war meplan optimal vorbereitet, diese Herausforderungen effizient zu bewältigen. Für Picanol war diese Expertise ein wesentlicher Faktor bei der Wahl des Messepartners.

Die ITMA Asia brachte für meplan einige organisatorische Besonderheiten: In Singapur werden sämtliche technischen Services – von Strom über Wasser bis zu Zusatzleistungen wie Kaffeemaschinen – ausschließlich über den Organizer PICO gebucht und verlegt. Diese klare Trennung zwischen Veranstalter und Messebau erforderte eine besonders präzise Planung und enge Abstimmung. Trotz der komplexen Rahmenbedingungen verlief die Zusammenarbeit mit PICO und dem Veranstalter äußerst kooperativ.

Auch die umfangreiche Ausstellerplattform stellte eine Herausforderung dar. Der Upload und die Freigabe aller Pläne und Bestellungen erwiesen sich als langwieriger Prozess, der durch kurzfristige Änderungswünsche und bauliche Anpassungen zusätzlich erschwert wurde. Dennoch gelang es meplan, sämtliche Anforderungen flexibel und termingerecht umzusetzen – ohne erneute, zeitintensive Freigabeschleifen.

Mit dem Engagement auf der ITMA Asia 2025 in Singapur stärkte meplan seine Position als international erfahrener Messepartner für die Textilmaschinenbranche. Die Kombination aus Branchenkenntnis, lokalem Netzwerk und eingespielten Prozessen machte das Unternehmen erneut zu einem idealen Partner für komplexe Projekte in Asien.

Seit vielen Jahren betreut meplan internationale Aussteller aus der Textilmaschinenbranche, verfügt über großes Marktverständnis und ein starkes Netzwerk. Zudem baute das Unternehmen seine Beziehung zur CEMATEX, dem Veranstalter der ITMA, kontinuierlich aus – ein Vorteil, von dem Kunden direkt profitieren. Ergänzt wurde dies durch bewährte lokale Partner in Singapur und der Region, die reibungslose Abläufe ermöglichten.

Die ITMA ist meplan seit über einem Jahrzehnt bestens vertraut. Auf den europäischen Ausgaben in Mailand und Barcelona realisierte das Unternehmen zahlreiche Messeauftritte – überwiegend Systemstände, aber auch individuelle Lösungen. Auf der ITMA Asia in Shanghai, die alle zwei Jahre stattfindet, setzte meplan seit 2016 individuelle Stände unter anderem für Mahlo und Terrot um und betreute auch auf der ITMA Barcelona 2019 mehrere Aussteller wie Terrot, Reseda und Dilo.

Die meplan GmbH mit Sitz in München ist eine führende Agentur für Markenräume und Messebau. Das Unternehmen entwickelt ganzheitliche Konzepte, die Marken erlebbar machen – vor Ort und digital. Mit einem interdisziplinären Team aus Architektur, Design, Technik und Projektmanagement schafft meplan Touchpoints und setzt neue Standards in den Bereichen Nachhaltigkeit, Design und ESG. Als nach ISO 20121:2024 zertifiziertes Unternehmen verfolgt sie das Ziel, ressourcenschonendes Ausstellen für alle Beteiligten einfach umsetzbar zu machen.

Am Messesee 2

81829 München

Ansprechpartner: Florian Geiger

Email: florian.geiger@meplan.de

Tel.: +49 89 540 267 980

Internet: www.meplan.com