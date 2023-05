xalution jetzt MS Solutions Partner „Business Applications“

Neuer Status für Microsoft Gold Partner

Nürnberg, 25.05.2023 – Die xalution group GmbH ( www.xalution.com), ERP-Spezialist und ein erfahrener Anbieter von Beratungs- und IT-Dienstleistungen im Bereich professioneller Softwarelösungen, freut sich bekannt zu geben, als eines der ersten Unternehmen im neuen Microsoft Cloud Partner Programm (MCPP) als Microsoft Solutions Partner für Business Applications ausgezeichnet worden zu sein. Die Änderung soll es potenziellen Anwenderunternehmen einfacher machen, den für die jeweilige Aufgabenstellung passenden Microsoft Spezialisten zu finden.

Die Auszeichnung basiert auf einer ganzheitlichen Bewertung von xalutions Vertriebs- und Projektleistung, der Qualifikation seiner Mitarbeiter und dem Erfolg seiner Kunden. Die strengen Bewertungsanforderungen von Microsoft wurden erfolgreich erfüllt, was die Firma nun in die Top 10 von über 500 deutschen Dynamics-Partnern katapultiert.

Umstellung des Partnerprogramms ersetzt Goldkompetenz durch Spezialisierungen

Bislang war die xalution GmbH ein Microsoft Gold Partner und Mitglied des Microsoft Partner Network (MPN). Mit der Umstellung des Partnerprogramms durch Microsoft gibt es die Goldkompetenz in dieser Form jedoch nicht mehr. Das Microsoft Partner Network wird nun vom Microsoft Solutions Partner Programm (MCPP) abgelöst. xalution hat nun die Spezialisierung für den Bereich Business Applications erhalten und bietet seinen Kunden umfangreiche Leistungen und Expertenwissen rund um Microsoft Dynamics 365 Finance und Supply Chain, Power BI u.a. an.

Hintergrund der Änderung ist die Microsoft Entscheidung, das bisherige Microsoft Partner Network (MPN) durch das Microsoft Cloud Partner Programm (MCCP) zu ersetzen. Unternehmen, die offizieller Microsoft Lösungspartner werden möchten, müssen eine Reihe von Anforderungen erfüllen, die sicherstellen, dass jeder Partner über das erforderliche Fachwissen und die Erfahrung verfügt, um seine Kunden optimal zu unterstützen.

Mehr Transparenz bei der Auswahl des passenden Projektpartners

„Bei xalution machen dies unsere hochmotivierten Mitarbeitenden möglich“, erläutert xalution Geschäftsführer Tobias Endl. „Das Engagement jedes einzelnen wie beispielsweise die Bereitschaft zur technischen Zertifizierung, die Freude am Projekt und eine große Anzahl erfolgreicher Microsoft-Implementierungen – das sind die Dinge, die zu einem hohen Zufriedenheitsgrad bei unseren Kunden führen und uns als xalution ausmachen. Und die sicherstellen, dass jeder unserer Kunden die bestmögliche Erfahrung mit den eingesetzten Microsoft-Lösungen macht“.

Unternehmen, die sich Unterstützung für ihr Microsoft-Projekt wünschen, können folglich auch in Zukunft sicher sein, mit xalution einen leistungsstarken und zuverlässigen Partner zu wählen, der in der Lage ist, selbst umfangreiche und komplexe Projekte nach Best Practices und technologischem State of the Art erfolgreich umzusetzen. Denn der „Microsoft Solutions Partner“ steht für herausragende Leistungen, höchstes Engagement und Topqualität. Und er gewährleistet nachweislich profunde Kenntnisse der MS Cloudlösungen.

Der Wechsel vom Goldpartner zum Microsoft Solutions Partner „Business Applications“ ändert nichts an der Qualifikation der zertifizierten Unternehmen aber vereinfacht die Suche nach dem passenden Beratungs- oder Umsetzungspartner. Denn auf einen Blick wird ersichtlich, welcher Partner die Themenfelder, in denen Unterstützung benötigt wird, abdeckt. Der Vorteil liegt für Tobias Endl auf der Hand: „Unternehmen, die sich auf diese Weise nachgewiesene Microsoft-Expertise an Bord holen, sichern sich optimierte Geschäftsprozesse, eine positivere Kundenerfahrung sowie mehr Effizienz und mehr Produktivität“.

Die xalution group GmbH implementiert erfolgreich Branchenlösungen für Microsoft Dynamics 365 für Unternehmen in der Sport- und Modebranche, sowie im Public- und Health Sektor. Unser internationales Team mit rund 100 Beratern, Entwicklern und Datenbankspezialisten kann unsere Leistungen in mehr als 10 Sprachen erbringen. Als zertifizierter Microsoft Gold Partner bieten wir unseren Kunden das gesamte leistungsfähige Microsoft-Produktportfolio und die damit verbundenen Dienstleistungen. Zum Kern unserer Leistungen gehören die Optimierung von Geschäftsprozessen, der möglichst effiziente Einsatz von Unternehmenssoftware und Digitalisierungsprojekten. Mit langjähriger Erfahrung in internationalen Projekten mit komplexen organisatorischen Herausforderungen bieten wir unseren Kunden stabile und zuverlässige Lösungen.

