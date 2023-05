HCLTech als Intel-Partner des Jahres ausgezeichnet

HCLTech, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, wird mit dem Intel Partner Award 2023 für Market Acceleration SI/CSP ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung werden Intel-Partner geehrt, die hervorragende Leistungen in den Bereichen technologische Innovation, Markteinführungsstrategie und Wachstum vorweisen können. Dies ist eine Anerkennung der langjährigen und erfolgreichen Partnerschaft von HCLTech mit Intel zur Beschleunigung der digitalen Transformation für Kunden.

„Diese Auszeichnung feiert unsere 30-jährige Partnerschaft und unterstreicht die Fähigkeit von HCLTech, die Spitzentechnologien von Intel mit unseren erstklassigen digitalen, hybriden digitalen Arbeitsplatz-, Engineering- und Cloud-Services zu nutzen, um innovative, praktische Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln“, sagte Anand Swamy, EVP und Leiter, Tech OEM und Telco Ecosystems and Strategy, HCLTech.

„Wir freuen uns sehr, die Preisträger des Intel Partner Awards in der gesamten APAC auszuzeichnen“, sagte John Kalvin, Vice President und General Manager der Global Partners & Support Organisation von Intel. „Unsere Partner haben die höchsten Standards bei Wachstum, Innovation und Marktbeschleunigung erreicht. Wir gratulieren HCLTech zu ihren bemerkenswerten Leistungen. Wir schätzen ihre besondere Partnerschaft und freuen uns auf den weiteren Erfolg, wenn wir gemeinsam die Zukunft gestalten.“

„Wir sind stolz darauf, die außergewöhnliche Partnerschaft zwischen Intel und HCLTech bei der Förderung von Innovation und Spitzenleistungen in der Technologie zu würdigen. Was die diesjährigen Auszeichnungen für unsere APJ-Partner so besonders macht, ist unser gemeinsames Engagement bei der Überwindung von Widrigkeiten, das inmitten des vorherrschenden makroökonomischen Gegenwinds ein Beispiel für Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit ist. APAC ist weiterhin eine führende Wachstumsregion, und wir schätzen die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, um unseren Kunden die besten Lösungen und Erfahrungen zu bieten. Vielen Dank“, sagte Steve Long, Corporate Vice President und General Manager für Intel Asia Pacific und Japan.

Mit dem Intel Partner Award 2023 werden Intel Partnerorganisationen ausgezeichnet, die Teil der Intel Partner Alliance sind und ihr Engagement unter Beweis gestellt haben, die technologischen Fortschritte von Intel und seinem Ökosystem zu nutzen und dadurch die IT-Landschaft von Unternehmen zu beeinflussen und ihre Roadmap zu sichern.

HCLTech und Intel haben gemeinsam daran gearbeitet, die Optimierungen von Intel in CloudSMART einzubetten, der einzigartigen Strategie von HCLTech, die Unternehmen eine vollständige, hochwertige Cloud-Beratungs- und Bereitstellungsplattform bietet, die eine kontinuierliche Modernisierung, erhöhte Agilität und verbesserte betriebliche Effizienz ermöglicht. Diese Auszeichnung würdigt auch die Beschleunigung der Digital-Workplace-Lösungen von HCLTech und des Technologieportfolios von Intel, da wir weiterhin gemeinsam Lösungen entwickeln, die nahtlose, vernetzte und sichere Hybrid-Arbeitsplätze ermöglichen.

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 222.000 Mitarbeitern in 60 Ländern. Es bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering und Cloud an und setzt dabei auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und Produkten. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus allen relevanten Branchen zusammen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften sowie Gesundheitswesen und öffentlicher Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den letzten 12 Monaten bis zum Dezember 2022 auf 12,3 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen gibt es auf hcltech.com.

Medienkontakt:

Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de