Würth Agrar Lease erfolgreich am Markt platziert

2021 ist die Würth Leasing mit ihrem neuen Geschäftsbereich Würth Agrar Lease in die Agrarbranche eingestiegen. Großes Knowhow sowie regionale Betreuung der Händler und Endkunden durch ausgewiesene Agrarspezialisten mit langjähriger Erfahrung führte dazu, dass die Würth Agar Lease auf einen erfolgreichen Markteinstieg im Jahr 2021 zurückblicken kann. Banken- und herstellerunabhängig reagieren wir flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus dem Agrar- und Landwirtschaftssektor – mit klaren Linien und verbindlichen Zusagen. Im Fokus steht dabei eine unkomplizierte Abwicklung und großes Branchen-Knowhow – hiervon profitieren Händler sowie Endkunden.

“Der Grundstein ist gelegt. 2022 geht es nun darum, den Erfolg der Würth Agrar Lease weiter auszubauen. Dafür werden wir unser Team im Innen- und Außendienst weiter verstärken. 2021 hat gezeigt, dass unser Konzept passt und wir dieses, besonders unter dem Namen Würth, weiter verfolgen werden” so Thomas Knappmann, Leiter Vertrieb Würth Agrar Lease.

Die Würth Agrar Lease ist Ihr Spezialist für die Finanzierung von:

– Schleppern, Feldhäckslern, Mähdreschern

– Ladewagen, Gülletechnik, Ballenpressen, Bodenbearbeitung

– Erntetechnik, Fütterungstechnik, Grünlandtechnik

– Pflanzenschutz, Rad- und Teleskoplader

– Forsttechnik

Weitere Informationen zum Geschäftsbereich Würth Agrar Lease finden Sie unter:

https://www.wuerth-leasing.de/loesungen/agrar-lease

Über die Würth Leasing

Die Würth Leasing GmbH & Co. KG wurde 1993 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Albershausen. Das Unternehmen entwickelt objekt- und kundenspezifische Finanzierungslösungen in verschiedenen Geschäftsbereichen. Zusammen mit der 100-prozentigen Tochterfirma Würth Truck Lease GmbH betreuen über 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehreren Standorten über 6.000 Kunden mit einem Finanzierungsvolumen von mehr als EUR 1,2 Milliarden.

Über die Würth-Gruppe

Die Würth-Gruppe ist Weltmarktführer in ihrem Kerngeschäft, dem Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial. Sie besteht aktuell aus über 400 Gesellschaften in mehr als 80 Ländern und beschäftigt über 83.000 Mitarbeitende. Davon sind rund 34.000 fest angestellte Verkäufer*innen im Außendienst. Im Kerngeschäft, der Würth-Linie, umfasst das Verkaufsprogramm für Handwerk und Industrie über 125.000 Produkte: von Schrauben, Schraubenzubehör und Dübeln über Werkzeuge bis hin zu chemisch-technischen Produkten und Arbeitsschutz. Die Allied Companies – Gesellschaften des Konzerns, die an das Kerngeschäft angrenzen oder diversifizierte Geschäftsbereiche bearbeiten – ergänzen das Angebot um Produkte für Bau- und Heimwerkermärkte, Elektroinstallationsmaterial, elektronische Bauteile (z. B. Leiterplatten) sowie Finanzdienstleistungen. Sie machen über 40 Prozent des Umsatzes der Würth-Gruppe aus.

Kontakt

Würth Leasing GmbH & Co. KG

Jan Paul Gaugler

Breitensteinstraße 2

73095 Albershausen

+49 (0)7161/95136-38

jan.gaugler@wuerth-leasing.de

https://www.wuerth-leasing.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.