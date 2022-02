NoSpamProxy feiert fünf Champion-Sterne mit großer Rabattaktion

Champion-Auszeichnung zum fünften Mal in Folge im Professional User Rating für Security Solutions von techconsult wird mit 5-Sterne-Aktion gefeiert. Aktuell besonders attraktive Konditionen für Neukunden machen E-Mail-Sicherheit günstig.

Paderborn, 8. Februar 2022 – Die modulare Secure-E-Mail-Lösung NoSpamProxy ist momentan mit kräftigen Rabatten erhältlich. Damit feiert NoSpamProxy die erneute Auszeichnung als Champion im Professional User Rating für Security Solutions.

Das Professional User Rating: Security Solutions 2022 (PUR-S 2022) des Analystenhauses techconsult bewertet alle relevanten Produkte im Bereich Security nach einem umfassenden Kriterienkatalog. Das unabhängige und herstellerneutrale Rating basiert dabei ausschließlich auf dem umfassenden Feedback von Kunden und Nutzern, die die Lösungen einsetzen, und ist dadurch besonders objektiv und praxisnah. NoSpamProxy ist als einziges Produkt in der Nutzerbewertung zum fünften Mal Champion und punktet besonders bei Funktionsumfang, Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Diesen Erfolg feiert NoSpamProxy mit einer 5-Sterne-Aktion und einem kräftigen Rabatt auf Aktionsprodukte. Interessierte Neukunden informieren dafür ihren IT-Dienstleister über ihren Bedarf und bitten ihn, das E-Mail-Security-Projekt bis zum 8. März 2022 über das Partnerportal von NoSpamProxy zu registrieren. IT-Dienstleister, die noch nicht Partner für NoSpamProxy sind, können sich neu im Partnerportal registrieren. Die Bestellung des Partners muss dann bis zum 30.06.2022 erfolgt sein.

“Wir sind sehr stolz darauf, als einziger Hersteller bereits zum fünften Mal in Folge als Champion im unabhängigen User-Ranking für Security Solutions ausgezeichnet worden zu sein”, sagt Stefan Cink, Business Unit Manager NoSpamProxy und E-Mail-Sicherheitsexperte bei Net at Work. “Die Freude darüber wollen wir mit unserer großen Rabattaktion gern teilen. Eine Spitzenlösung “Made in Germany” für einen Top-Preis – das sollte eigentlich auch den letzten Zweifler überzeugen, jetzt in die Sicherheit seines Unternehmens zu investieren.”

In dieser 5-Sterne-Aktion kann sowohl der Neukauf von NoSpamProxy-Server-Suite-Lizenzen als auch der Neukauf von Jahresverträgen für den besonders einfach einzusetzenden Cloud-Service NoSpamProxy Cloud mit einer Laufzeit von ein bis drei Jahren vergünstigt bezogen werden. Eine Kombination mit anderen Rabattaktionen wie beispielsweise den Sonderkonditionen für den Public Sector oder Competitve-Upgrades ist nicht möglich.

Weitere Informationen über die 5-Sterne-Aktion und die Möglichkeit, sich neu im Partnerportal zu registrieren, gibt es hier: https://www.nospamproxy.de/de/fuenf-champion-sterne-rabattaktion/

Interessenten können hier einen NoSpamProxy-Partner in ihrer Umgebung finden:

https://www.nospamproxy.de/de/vertriebspartner

Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Der Geschäftsbereich Softwarehaus entwickelt und vermarktet mit NoSpamProxy ein innovatives Secure E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-Verschlüsselung, dem weltweit mehr als 4.000 Kunden die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation anvertrauen. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – unter anderem Testsieger im unabhängigen techconsult Professional User Ranking – wird als Softwareprodukt und Cloud-Service angeboten. Mehr zum Produkt unter: www.nospamproxy.de

Im Servicegeschäft ist Net at Work als führender Microsoft-Partner mit acht Gold-Kompetenzen erste Wahl, wenn es um die Gestaltung des Arbeitsplatzes der Zukunft auf Basis von Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams sowie Microsoft Azure als cloudbasierte Entwicklungsplattform geht. Dabei bietet das Unternehmen die ganze Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Unternehmen mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzern und sorgt für bessere, sichere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise Diebold-Nixdorf, CLAAS, Miele, Lekkerland, SwissLife, Uni Rostock, Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe und Westfalen Weser Energie.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 110 Mitarbeiter in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt. www.netatwork.de

Firmenkontakt

Net at Work GmbH

Aysel Nixdorf

Am Hoppenhof 32 A

33104 Paderborn

+49 5251 304627

aysel.nixdorf@netatwork.de

http://www.nospamproxy.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Team Net at Work

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

0049 7721 9461 220

netatwork@bloodsugarmagic.com

http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.