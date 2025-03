Work Made Easy: Ledlenser sorgt für leistungsstarke Unterstützung bei der Arbeit

Solingen, im März 2025 – Von leuchtstarken Baustrahlen und Arbeitsleuchten, die enge Winkel und Details erhellen, bis hin zu Stirnlampen für freihändiges Arbeiten und der klassischen Taschenlampe bietet Ledlenser robustes und zuverlässiges Licht für Profis. Erlebbar wird das Sortiment am interaktiven Point of Sale.

Industrie, Handwerk, Hoch- und Tiefbau oder Verkehr: Die Anforderungen an Arbeitsplätze und Ausstattung sind so vielfältig wie die Arbeitsplätze selbst. Was alle eint: Es braucht zuverlässige und robuste Werkzeuge, um die Arbeit zu erledigen. Ledlenser bietet das passende portable Licht für jeden Einsatzbereich; von Stirnlampen über Arbeitsleuchten, Taschenlampen und Baustrahler – allesamt mit einer erweiterten Garantiedauer von sieben Jahren bei Online-Registrierung und gefertigt aus hochwertigen und robusten Materialien.

Starke Ausleuchtung für Baustellen: AF8R Work

Ein Highlight ist der Baustrahler AF8R Work. Wie die anderen Area Lights ist das Modell enorm leuchtstark und erhellt große Baustellen mühelos. Dabei ist die AF8R Work überraschend handlich – und macht auf Baustellen, im Sanitärbetrieb, bei Maler- und Lackierarbeiten eine gute Figur. Kurzum: Wann immer Jobs mit hohem Lichtbedarf anstehen, ist der Baustrahler von Ledlenser zur Stelle.

Licht bis ins Detail: W7R Work

Die Arbeitsleuchte W7R Work kommt im Gegensatz dazu immer dann zum Einsatz, wenn ein Auge fürs Detail gefragt ist. Ob bei der Beleuchtung enger Bereiche mithilfe des schmalen ausklappbaren Lampenkopfs oder der Leckageprüfung per zusätzlichem UV-Licht – das handliche Modell lässt sich unkompliziert und flexibel dem eigenen Arbeitsplatz anpassen. Und ist dabei ebenso robust wie der Baustrahler AF8R Work.

Work-Komplettsortiment am Point of Sale

Diese und viele weitere portable Lichtlösungen für Profis gibt es am Point of Sale von Ledlenser zu entdecken. Das Komplettsortiment wird auf übersichtlichen Verkaufswänden präsentiert. Hier finden Kundinnen und Kunden mithilfe von Magnettafeln schnell das passende Licht für ihre Anforderungen sowie Informationen zu den erhältlichen Lampen, Technologien und Features. Zudem sorgt ein integrierter Touchscreen für umfassende Produktinformationen. Und: Voll funktionsfähige Produktmuster ermöglichen eine interaktive Produkterfahrung. Damit deckt Ledlenser sämtliche professionelle Anwendungsbereiche ab und positioniert sich endgültig als One-Stop-Shop für Industrie und Handwerk.

Weitere Informationen zu den Work-Range Produkten direkt bei Ledlenser: https://ledlenser.com/de-de/

—

Über Ledlenser

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und hat sich ab dem Jahr 2000 als echter LED-Pionier und LED-Taschenlampen-Hersteller der ersten Stunde einen Namen gemacht. Zum Portfolio des Lichtspezialisten gehören Stirn- und Taschenlampen sowie Laternen und Arbeitsleuchten. German Engineering and Design, sieben Jahre Garantie bei Registrierung und eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte von Ledlenser zu leistungsstarken Begleitern – und im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit unverzichtbar.

Mehr Informationen zu Ledlenser gibt es hier: www.ledlenser.com

Kontakt Ledlenser GmbH & Co. KG

Wiebke Schöbitz (Marketing Project Manager)

Kronenstr. 5-7

42699 Solingen

Wiebke.Schoebitz@ledlenser.com

Profil PR OHG

Jan Lauer (PR)

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 18

j.lauer@profil-pr.com