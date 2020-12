Wohnen und Arbeiten an einem Ort ist wieder IN

Entdecken Sie die neuen Möglichkeiten in der grössten Stadt im Dreiländereck, in Basel!

In vielen Epochen der Menschheitsgeschichte wohnten und arbeiteten eine grosse Anzahl von Menschen an einem einzigen Ort. Beispiele aus der Geschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts belegen diese Tatsache. Besitzer von Grossfirmen bauten zum Beispiel für ihre Arbeiter Häuser und Wohnsiedlungen. Die sogenannten Zechenkolonien, das waren Siedlungen im deutschen Ruhrgebiet, wurden von den Bergarbeitern und ihren Familien bewohnt.

Ab den 1920er Jahren jedoch strebten viele Menschen nach einer Trennung der Bereiche von Wohnen und Arbeiten. In vielen Städten entstanden reine Wohnbezirke, die einen klaren Abstand zum Arbeitsleben schafften und somit mehr Privatsphäre bieten sollten.

In den letzten Jahren hat sich eine klare Trendwende abgezeichnet. Nicht erst durch die weltweite Corona Epidemie und den damit einhergehenden Lock Downs arbeiten wieder viele Menschen an ihren Wohnorten – neusprachlich im Homeoffice.

Hierzu gibt es bereits zahlreiche Projekte, die Wohnen und Arbeiten an einem Ort möglich machen. Neu gebaute Stadtbezirke, wie z.B. die Aspern Seestadt in Wien und die Hafencity in Hamburg vereinen Wohnen und Arbeiten, Kultur und Freizeitangebot auf einem einzigen Areal. Auch in Zürich werden aktuell auf dem Hunziker Areal, einem Gelände mit 13 Gebäuden, dieselben Ziele verfolgt. Zudem gibt es auch schon viele grössere und kleinere Überbauungen, mit einer Mischnutzung von Gewerbe und Wohnen.

Diese Konzepte bieten viele Vorteile, die die Umwelt und ihre Ressourcen schonen. Der Pendelverkehr wird dadurch reduziert und durch die kurzen Wege entsteht eine teils beachtliche Zeitersparnis. Daraus resultieren ein geringerer Energieverbrauch und die Verringerung des CO2-Ausstosses. Durch solche Ansätze wird die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Privatleben gefördert. Die Schaffung von lebendigen Stadtteilen, Arealen und grösseren Liegenschaften möchte eine hohe Lebensqualität bieten und diese mit dynamischer Wirtschaftskraft kombinieren.

Eine erlesene Kombination von Wohnen und Arbeiten

Das Projekt “Im Leonhard” in Basel ermöglicht Wohnen und Arbeiten am selben Standort durch die Integration einer Liegenschaft in der Leonhardstrasse 27 und des Neubaus am Steinengraben. Die attraktiven und bezugsfertig ausgestatteten Attikawohnungen verteilen sich auf zwei Stockwerke. Das Angebot umfasst Wohnungen zu 2,5 und 3,5 Zimmern in unterschiedlichen Grössen. Die modernen Büroflächen von gut 2.400 Quadratmetern verteilen sich über fünf Stockwerke und die entsprechende Aufteilung lässt sich ganz nach Bedarf der zukünftigen Mieter in Grossraum- oder Einzelbüros gestalten.

Büros der Zukunft

Die Ausstattung der Büroflächen erfolgt auf hohem Niveau. Die Materialien, die Farbgebung, die Konzipierung der Fenster und die interne Beleuchtung orientieren sich an den aktuellsten Arbeitsplatzanforderungen. Die Böden der Büros werden mit Eichenparkett ausgelegt, der Sonnenschutz ist je nach Lage der Fenster durch Fassadenmarkisen bzw. Lamellenstores gewährleistet. Das zentral gesteuerte Lüftungssystem sorgt für eine optimale Raumkühlung. Alle Stockwerke sind über barrierefreie Personenlifte und Treppenhäuser erschlossen.

Exzellente Erreichbarkeit und gute Lage

Das Objekt “Im Leonhard” liegt am sogenannten Cityring. In wenigen Minuten erreicht man die Autobahnzubringer Richtung Schweiz, Frankreich und Deutschland. Auch die Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr ist ausgezeichnet: sowohl der Bahnhof SBB als auch die Station Heuwaage, an der die wichtigsten Tramlinien der Stadt verkehren, sind fußläufig erreichbar. Im ersten Untergeschoss stehen in der Einstellhalle insgesamt 29 Parkplätze zur Verfügung. Erholung und Abwechslung bieten in unmittelbarer Umgebung der Schützenmattpark mit Freizeit- und Sportangeboten und einer großen Liegewiese, der Zoologische Garten und die Basler Innenstadt mit exquisiten Shopping-Möglichkeiten und einer Vielzahl an Restaurationsbetrieben.

