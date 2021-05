Wo ist Mäuserich Finn?

Plötzlich ist Mäuserich Finn verschwunden. Wo ist er nur? Irgendwo muss er doch sein!

Leseprobe aus „Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn“

„Hast du Finn gesehen?“, will Susi am Morgen von Nepomuck wissen. „Als ich wach wurde, war er nicht da. In der Scheune habe ich schon überall gesucht. Da ist er auch nicht.“

„Mach dir keine Sorgen. Der ist bestimmt nur kurz draußen.“

Doch als Finn nicht wieder auftaucht, macht sich Unruhe bei Susi breit.

„So etwas passt nicht zu Finn. Einfach verschwinden und nichts sagen. Da ist bestimmt etwas passiert. Ich suche ihn jetzt“, sagt sie besorgt.

„Du bleibst mit Felix und Lilly schön hier und kümmerst dich um die Kinder. Ich finde ihn schon“, antwortet Nepomuck, und noch während er das sagt läuft er aus der Scheune.

Draußen sortiert der Kobold erst einmal seine Gedanken.

„Wo steckt Finn nur?“, fragt er sich. „Mmm, vielleicht beim Bauern, um Merlin zu besuchen. Ne, auf keinen Fall. So verrückt ist selbst Finn nicht. Ich weiß es! Bestimmt ist er bei den Erdbeeren. Also nichts wie dahin!“ Und schon flitzt er los. Dort angekommen stellt Nepomuck fest, dass von dem Mäuserich weit und breit nichts zu sehen ist. Er setzt sich auf den Boden und schüttelt sein schwarzes Haupt.

„Wo ist er nur? Irgendwo muss er doch sein!“

