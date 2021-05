In diesem Kochbuch hat die Autorin Rezepte zusammengestellt, die bei ihr ganz oben auf der Speisekarte stehen.

Vegetarische Gerichte, die auch Freunde und Familie überzeugt haben, obwohl diese nicht alle Vegetarier sind.

Über Salat, Suppen und Eintöpfe, Snacks und Fingerfood, Gemüse, Nudeln, Ofengerichte und Süßes ist alles dabei.

Also lassen Sie sich inspirieren und probieren es aus, denn vegetarisches Essen ist keineswegs langweilig.

Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit.

Rezepttipp aus Köstlich vegetarisch – Meine Lieblingsgerichte; ISBN: 978-3-7519-9382-1

Sauerkraut-Auflauf

Zutaten für 2 Personen:

250 g Sauerkraut (Dose)

150 g Kartoffeln

1 Zwiebel

100 g Tofu

100 g Käse

1 Ei

100 ml Gemüsebrühe

4 EL Butter

150 g Schmand

1 Msp. Muskatnuss

1 – 2 Prisen Salz

2 – 3 Prisen Pfeffer

Zubereitung:

Sauerkraut etwas zerzupfen. Zwiebel in Würfel schneiden. Tofu ebenfalls würfeln. Käse reiben.

Kartoffeln würfeln und vorgaren.

2 EL Butter in einem Topf erhitzen und die Zwiebelwürfel darin anschwitzen. Sauerkraut sowie Gemüsebrühe zufügen und das Kraut darin ca. 10 Minuten dünsten. Dann in einem Sieb abtropfen lassen.

Restliche Butter in einer Pfanne erhitzen und den Tofu darin scharf anbraten.

Sauerkraut, Kartoffelwürfel sowie Tofu mit Bratsud in einer Auflaufform verteilen.

Schmand mit dem Ei verrühren. Mit Muskatnuss, Salz sowie Pfeffer würzen und es dann über den Auflauf geben. Käse darauf verteilen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad ca. 25 Minuten überbacken.

Produktinformation:

Taschenbuch: 84 Seiten

Herausgeber: BoD – Books on Demand; 1. Auflage (13. September 2020)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3751993827

ISBN-13: 978-3751993821

Auch als E-Book erhältlich!

Rezeptliste:

Salat: Bunter Blattsalat, Salat-Mix mit Himbeerbalsamico, Radicchio-Weintrauben-Salat, Ebly-Mozarella-Salat, Tomaten-Paprika-Salat, Couscous-Salat, Chinakohl-Salat, Quinoa-Orangen-Salat, Grünkernsalat, Gebratener Salat

Suppen/Eintöpfe: Möhrensuppe, Radieschen-Frischkäse-Suppe, Tomaten-Suppe, Rote Linsensuppe, Kartoffel-Bohnen-Curry-Eintopf, Kohlrabi-Möhren-Eintopf, Spitzkohl-Wirsing-Eintopf, Bohnen-Eintopf

Snacks/Fingerfood: Gefüllte Zwetschgen, Nachos mit Hüttenkäsedip, Honig-Ziegenkäse, Käse-Cräcker, Rotkohl-Couscous-Bratling, Möhren-Haferflocken-Rösti, Zucchini-Käse-Omelett, Fenchel-Toast, Partybrötchen, Frittierte Käsebällchen, Frittiertes Obst

Gemüse: Gemüse-Kokos-Curry, Kürbis-Gulasch, Blumenkohlcurry, Bohnen-Schafskäse-Pfanne, Möhren-Schupfnudel-Pfanne, Quinoa-Pfanne, Gebratener Reis mit Gemüse,

Nudeln: Gebratene Bandnudeln mit Tofu, Bandnudeln mit Linsensoße, Rigatoni-Paprika-Pfanne, Spaghetti in Käse-Sahnesoße, Farfalle in Rote Bete-Sauce

Ofengerichte: Sauerkraut-Auflauf, Polenta-Champignon-Auflauf, Okra-Gehacktes-Auflauf, Brot-Käse-Auflauf, Ananas-Lauch-Auflauf, Hirse-Auflauf, Pastinaken-Möhren-Auflauf, Nudel-Kuchen, Blätterteig-Brokkoli-Torte

Süß: Haselnuss-Honig-Aufstrich, Himbeer-Quark-Dessert im Glas, Bananen-Knusper-Quark, Fruchtiger Joghurt, Bananen-Kekse, Müsli-Nuss-Bällchen

